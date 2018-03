Uomini e Donne | Riccardo Gismondi contro chi lo accusa di copiare Andrea Damante

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 19 marzo 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 19 marzo 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 19 marzo 2018 14:35.

Uomini e Donne news - Clarissa e Federico si sposano : è ufficiale : news Uomini e Donne: Clarissa ha ricevuto la proposta di matrimonio da Federico Fiori d’arancio per Clarissa e Federico di Uomini e Donne: la coppia si sposa! L’ex tronista di Maria De Filippi ha annunciato su Instagram di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato e di aver detto immediatamente sì. Del resto le […] L'articolo Uomini e Donne news, Clarissa e Federico si sposano: è ufficiale proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : oggi la scelta di Nicolò Brigante? : Questo pomeriggio ci sarà una nuova registrazione del trono classico. La mamma e la sorella del tronista a Roma. Alla conquista del cuore di Nicolò, Virginia e Marta.

Nicolò Fabbri/ Uomini e donne - il corteggiatore si elimina : Nella puntata di oggi, lunedì 19 marzo, del trono classico di Uomini e donne Nicolò Fabbri decide di eliminarsi. Il corteggiatore criticato da Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:20:00 GMT)

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : finalmente arriva il bacio con Sara Affi Fella : Nella puntata di oggi, lunedì 19 marzo, del trono classico di Uomini e Donne verrà mandata in onda l'esterna con il primo bacio tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:56:00 GMT)

Uomini e Donne - Domenico Tedeschi del trono over : "Conquisterò Tina Cipollari" : Domenico Tedeschi, l'irriverente protagonista del trono over, nelle ultime settimane, si è lanciato in un corteggiamento assai serrato nei confronti di Tina Cipollari che, come confessato ad 'Uomini e Donne Magazine', vuole far capitolare a suon di baci, abbracci vorticosi e balli molto sensuali, sapientemente montati dalla coreografa Natalia Titova. Il cavaliere è disposto a tutto pur di raggiungere il suo scopo: Sono tanti anni che ...

Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne : il corteggiatore ancora arrabbiato con Nilufar : Giordano Mazzocchi sarà protagonista della nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore sarà raggiunto dietro le quinte da Nilufar Addati, per un nuovo confronto.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:09:00 GMT)

Anna Tedesco le dure parole dopo l’abbandono di Uomini e Donne! : Anna Tedesco, storica protagonista del trono Over di Uomini e Donne ha abbandonato definitivamente la trasmissione. Ecco le dure parole della dama di Gubbio e presunta amante di Giorgio Manetti! Anna Tedesco ha definitivamente abbandonato Uomini e Donne. Queste sono state le parole di Maria De Filippi dette durante l’ultima puntata del Trono Over. La bellissima dama di Gubbio è stata accusata in diretta da Francesca Pirri, ex protagonista ...

VALENTINA DALLARI / Come sta l'ex tronista di Uomini e donne? Ecco le ultime news : l'ex tronista di Uomini e donne VALENTINA DALLARI prosegue la sua battaglia contro i problemi alimentari all'interno di una clinica. Al suo fianco la famiglia, il fidanzato e tanti fan.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:51:00 GMT)

Uomini e Donne - oggi - lunedì 19 marzo - il trono classico : il bacio tra Sara e Luigi : La tronista si sbilancia verso Luigi. Lorenzo lascia lo studio, Nicolò Fabbri si elimina e Nilufar torna da Riccardi.

Tina Cipollari tronista/ Uomini e Donne : poeti e marinai per l’opinionista : Oggi, lunedì 19 marzo, la prima parte del trono classico di Uomini e Donne sarà dedicata all'opinionista Tina Cipollari e ai nuovi corteggiatori che arriveranno in studio.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Amore : cinque ragioni per cui gli Uomini scappano dalle donne : Amore: cinque ragioni per cui gli uomini scappano dalle donne Il trucco per sopravvivere è non sentirsi mai causa della fuga e per capirne meglio i motivi proviamo a fare un po’ chiarezza Continua a leggere L'articolo Amore: cinque ragioni per cui gli uomini scappano dalle donne proviene da NewsGo.

Uomini e Donne - scelta Nicolò Brigante : ecco quando ci sarà - gli indizi : Uomini e Donne, Nicolò Brigante: ecco quando verrà registrata la scelta, gli ultimi indizi I fan di Uomini e Donne sono in trepida attesa. Nicolò Brigante è infatti molto vicino alla scelta. In tanti pensavano che il ragazzo avesse già lasciato la trasmissione insieme ad una delle sue corteggiatrice. In ogni caso, la fine del […] L'articolo Uomini e Donne, scelta Nicolò Brigante: ecco quando ci sarà, gli indizi proviene da Gossip e Tv.