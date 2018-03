Uomini e donne Anticipazioni registrazione trono classico 19 marzo | Nicolò Brigante

Uomini e Donne oggi : Luigi bacia Sara - Lorenzo va via : oggi Uomini e Donne: Luigi e Sara si baciano, Lorenzo e Nicolò vanno via Nuova puntata del Trono Classico questo pomeriggio su Canale 5. La settimana di Uomini e Donne parte con grandi colpi di scena. Si inizia con un video messaggio di Gemma per Tina Cipollari e i suoi nuovi corteggiatori. Successivamente, arriva il […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Luigi bacia Sara, Lorenzo va via proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo e Nicolò vanno via : Lorenzo Riccardi e Nicolò Fabbri abbandonano Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Nicolò Fabbri lasceranno Uomini e Donne oggi? Le Anticipazioni della puntata del Trono Classico in onda questo pomeriggio, come mostrato da un video di Wittytv postato sulla pagina facebook del programma, svelano che due gesti di Sara Affi Fella non piaceranno ai suoi corteggiatori e li porteranno a scegliere di lasciare il programma. L’ex fidanzata di Nicola ...

Uomini e Donne/ Alex Migliorini e Alessandro D’Amico : litigio con la mamma e offese social (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Alessandro D'Amico si scaglia contro la madre del suo ex fidanzato Alex Migliorini; l'ex tronista poi prende le distanze da tutti con delusione.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne: come sta Valentina Dallari? Le ultime news sull'ex tronista che sta combattendo contro l'anoressia Valentina Dallari continua a combattere la sua battaglia contro l'anoressia. Ma l'ex tronista di Uomini e Donne sta decisamente meglio: non a caso è tornata a postare con più frequenza su Instagram. Foto e storie, la giovane bolognese […]

Uomini e Donne Puntata di Oggi 19 marzo 2018 : Nuova incursione di Gemma Galgani! : In questo video Uomini e Donne Classico vedrete una Nuova incursione di Gemma Galgani. La dama piemontese istruisce i nuovi corteggiatori di Tina Cipollari. Nicolò e Lorenzo abbandonano la trasmissione! Uomini e Donne Classico: Gemma Galgani conosce i corteggiatori di Tina Cipollari! La prima parte di Uomini e Donne Classico parte in maniera davvero scoppiettante. Maria De Filippi prima di far entrare i tronisti manda in onda un video ...

Uomini e Donne, Soleil Sorge sbotta sui social: l'ex corteggiatrice stanca delle critiche fatte a lei e Marco Cartasegna Il modo in cui Soleil Sorge ha deciso di lasciare Luca Onestini per Marco Cartasegna non l'ha certo resa immune dalle critiche. L'ex corteggiatrice, infatti, spesso è stata messa sotto accusa dai suoi followers per le […]

Uomini e Donne/ Domenico conquisterà Tina Cipollari? La storia con Chicco Nalli non è finita... (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Domenico pronto a conquistare Tina Cipollari, ma l'opinionista vive ancora a casa con l'ex marito Chicco Nalli (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ "Lorenzo Riccardi vuole il trono" : segnalazione shock per Sara Affi Fella (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella elimina Lorenzo Riccardi? Due segnalazioni scomode e le confessioni dell'ex Nicole Biondi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Fabio Colloricchio - foto hot sotto la doccia/ Il web furioso con l'ex tronista di Uomini e Donne : "Vergognati" : Fabio Colloricchio, l'ex tronista di Uomini e Donne pubblica su Instagram una foto hot che lo vede senza veli sotto la doccia. Il web furioso: "Vergognati!"(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:03:00 GMT)

Uomini e Donne News: scoppia la lite tra Alessandro Migliorini e la mamma di Alex Migliorini Da quando Alessandro D'Amico ha messo fine alla sua storia con Alex Migliorini su social non poche sono state le critiche a lui indirizzate. Uno dei motivi che lo avrebbero spinto a chiudere con Alex, come molti sanno, sembrerebbe essere […]

Anna Tedesco attacca Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne Dopo aver abbandonato definitivamente lo studio di Uomini e Donne e il suo percorso al Trono Senior, nel corso dell'intervistata al settimanale DiPiù, Anna Tedesco ha attaccato Giorgio Manetti. In più occasioni, i due grandi 'amici' sono stati accusati di avere una storia d'amore segreta al di fuori degli Studi Elios, più volte smentita dalla donna. L'ex ...

Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco intervista Di Più: le dichiarazioni su Giorgio Manetti Dopo aver abbandonato il Trono Over di Uomini e Donne, Anna Tedesco ha pubblicamente attaccato Giorgio Manetti. L'ex Dama di Maria De Filippi non ha approvato il comportamento del Gabbiano, da anni suo grande amico. I due non hanno una […]