Uomini e Donne anticipazioni | Nilufar bacia Giordano | Luigi sorprende Sara

Uomini e Donne - i genitori di Alex Migliorini contro Alessandro D'Amico per una multa non pagata : Buongiorno, pubblico queste multe per farvi sapere uno dei tanti motivi perché non abbiamo accettato Alessandro (vive la vita alla giornata usando e sfruttando le persone, senza pagare le conseguenze che provoca. A buon intenditore poche parole. Ps. Per quanto riguarda la fine della loro storia noi non abbiamo mai interferito. Lui si sta solo arrampicando sugli specchi Sono accuse dirette quelle che la mamma del tronista Alex Migliorini ...

“Si è spogliato!”. Uomini e Donne super trash. Tina Cipollari è salita sul trono classico e per lei tanti corteggiatori. Uno però ha proprio esagerato e quello che ha fatto in studio è uno choc : pubblico senza parole : Il momento che tutti aspettavano è arrivato: Tina Cipollari è di nuovo tornata sul trono di Uomini e Donne, l’unico che conta in Italia, l’unico che fa ‘gola’ anche a Camilla Parker Bowles. A parte gli scherzi, l’opinionista dei programmi di Maria De Filippi come sappiamo si è lasciata con il marito Chicco Nalli e da quel momento è alla ricerca dell’anima gemella. Da quando Queen Mary ha fatto ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si parte da Tina e dai suoi corteggiatori che continuano ad arrivare numerosi. Nel frattempo, però, uno di loro “l’ha tradita” e ha deciso di frequentare la nota rivale Gemma! Tina non si scompone, precisa di averlo già praticamente eliminato a suo tempo quando il poco accorto ammiratore si era fin troppo sbilanciato con i complimenti alla veterana del programma, la ...

Chi è Sissy? Uomini e Donne / Luigi Mastroianni e l'amica speciale che fa "paura" a Sara Affi Fella : Uomini e Donne, trono classico oggi: Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella, la tronista gelosa di Sissy, ecco perché dovrebbe averne “paura” mentre anche Giordano mette "like"alle sue foto.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Filippo Inzaghi e Angela Robusti stanno insieme?/ Beccati l'allenatore e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne : l'allenatore del Venezia Filippo Inzaghi e Angela Robusti, ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne stanno insieme? I due sono stati paparazzati...(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:40:00 GMT)

“Ma è proprio lei”. Da Uomini e Donne il gossip che scotta. Pippo Inzaghi cade ai piedi dell’ex corteggiatrice : la clamorosa paparazzata : Filippo Inzaghi beccato con un’ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne”. L’allenatore del Venezia è stato pizzicato a una ‘misteriosa’ conoscenza dei telespettatori del programma di Maria De Filippi a Verona, per la precisione nei pressi dello stadio Bentegodi. Lo scatto della nuova coppia è stato pubblicato sulla pagina Instagram de ”Le Perle” e rilanciato da diversi siti di gossip. ...

Uomini e Donne - un corteggiatore improvvisa uno spogliarello per Tina : Da quando Tina Cipollari ha chiuso la sua storia con Chicco Nalli , nello studio di Uomini e Donne sono scesi molti corteggiatori per lei. Ma uno in particolare sembra averla 'conquistata', Giulio. Il ...

Fiori d'arancio a 'Uomini e donne' - Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : 'Si perchè...' : MIAMI - Leggo.it torna a parlare di ' Uomini e donne '. Clarissa Marchese e Federico Gregucci , che si sono conosciuti proprio sorto i riflettori del programma condotto da Maria De Filippi, hanno ...

Uomini e Donne - Clarissa e Federico si sposano : la proposta a Miami : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano. L'ex miss Italia ha infatti detto sì alla proposta del fidanzato. 'Sì perché ti amo. Sì perché mi ami. Sì perché insieme siamo felici - scrive la ...

“Uomini e Donne” bollente : il cavaliere si spoglia in studio per Tina : Uno striptease per conquistare Tina Cipollari. E’ questa la trovata di Giulio, 41 anni, che ha deciso di improvvisare uno spogliarello nello studio di

Uomini e Donne / Anticipazioni registrazione trono classico 19 marzo : Sara Affi Fella annuncia la scelta? : Uomini e Donne torna in onda oggi con il trono classico ma anche con una nuova registrazione in cui finalmente Nicolò Brigante potrebbe fare la sua scelta, ecco gli indizi(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Uomini e Donne - Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano (foto) : E' ufficiale: Clarissa Marchese e Federico Greguccci di Uomini e Donne, presto, diventeranno marito e moglie. L'ex Miss Italia, infatti, ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato. La consegna dell'anello e le rispettive promesse e le foto dello speciale evento sono state postate sui rispettivi social:prosegui la letturaUomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano (foto) pubblicato su Gossipblog.it 19 marzo ...

Uomini e Donne : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : Clarissa Marchese, dopo Uomini e Donne, sposa Federico Gregucci E’ trascorso poco più di un anno da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, ma da quel momento la loro vita è cambiata per sempre. I due ex protagonisti del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, da poco si sono trasferiti a Miami, in Florida, per questioni lavorative. Ed è proprio dalla località in ...