Università in crisi | Sodano ' Una triste storia di clientele politiche'

In Italia 7 universitari su 10 vivono con i genitori. Bamboccioni? No - colpa della crisi economica : Secondo un recente rapporto condotto da Eurostat, in Italia oltre 7 studenti universitari su 10 vivono in famiglia durante gli studi, contro una media europea del 35% circa. A costringere i giovani Italiani a rimanere a casa con i genitori sono sopratutto le condizioni socio-economiche del Belpaese, che sconta non solo un'altissimo tasso di disoccupazione giovanile ma anche affitti alle stelle che difficilmente le famiglie meno abbienti riescono ...