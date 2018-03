Unica alternativa al cambio di riferimenti per le Dolomiti bellunesi è la morte!

Logopedia : comUnicazione alternativa e aumentativa in Italia : La capacità di comunicare sarà al centro della Giornata europea della Logopedia “Senti chi (non) parla”, domani 6 marzo. In Italia da oggi, 5 marzo.

Logopedia : comUnicazione aumentativa alternativa - un “superlinguaggio” in aiuto di 800mila italiani : La ‘comunicazione aumentativa alternativa‘ (Caa) è una sorta di ‘superlinguaggio‘ che consente a chi, per vari motivi, è impossibilitato, a parlare e comunicare con la realtà circostante. Si tratta di una condizione patologica che riguarda l’1,3% della popolazione, quindi circa 800 mila persone in Italia. La Caa può aiutare bambini e adulti che hanno una disabilità congenita (ad es. paralisi cerebrale, disabilità ...

Medicina riabilitativa - le risposte della ComUnicazione Aumentativa Alternativa CAA ai disturbi del linguaggio : Nell’era della Comunicazione eletta a mito, quella dei social network, c’è chi fa fatica a comunicare. Sono i pazienti BCC, ossia portatori di Bisogni Comunicativi Complessi, che individuano deficit di origine varia. La risposta della Medicina riabilitativa è multidisciplinare, ma in particolare la Logopedia attraverso le tecniche che vengono indicate con un altro acronimo, CAA, che sta per Comunicazione Aumentativa ...