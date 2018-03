Un’auto autonoma di Uber investe e uccide una donna | stop ai test

wired

(Di lunedì 19 marzo 2018)mobile a guidadiha investito unaa Tempe, in Arizona. La vittima, a causa delle ferite, è morta nelle ore successive in ospedale, come riporta la stampa americana. L’incidente è avvenuto la scorsa notte, durante undi un suv a guidadella popolare app per prenotare passaggi in auto. Laha attraversato la strada nel momento in cui il veicolo sopraggiungeva ed è stata travolta. A causa di questo incidente,ha annunciato l’immediata sospensione deiche coinvolgono i mezzi a guida. Sperimentazioni erano in corso anche a Pittsburgh, Toronto, San Francisco e Phoenix. Come riferiscono sia l’Associated Press sia Tech Crunch, a bordo del veicolo c’era un conducente. È una misura obbligatoria perneisu strada, perché il guidatore può intervenire se il sistema va in blocco o ha un problema. La polizia sta ricostruendo ...