Una puntata speciale di Goal Deejay con Sting e Shaggy ospiti di Diletta

Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per Una notte. : Dopo il buon debutto della scorsa settimana in cui ha superato i 4 milioni di telespettatori e superato il 20% di share, Seconda puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per una notte. sembra essere ...

Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per Una notte. : Dopo il buon debutto della scorsa settimana in cui ha superato i 4 milioni di telespettatori e superato il 20% di share, Seconda puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per una notte. sembra essere ...

Una VITA - anticipazioni puntata di lunedì 19 e martedì 20 marzo 2018 : anticipazioni puntata 427 di Una VITA di lunedì 19 e martedì 20 marzo 2018: In seguito all’aggressione di Cayetana ai danni di Ursula, il giudice deve decidere se sia il caso di lasciare la Sotelo Ruz in custodia a Fabiana e Teresa. Mauro San Emeterio promette a Teresa che non si occuperà più di casi che vedono il coinvolgimento di Cayetana… Celia propone al marito Felipe un patto per “spegnere” i pettegolezzi che ...

IL CACCIATORE/ Anticipazioni prima puntata - Francesco Montanari : "E' Una serie e non Una fiction" : Il CACCIATORE, Anticipazioni del 14 marzo 2018. Appena entrato nell'Antimafia, il PM Sabella farà di tutto per distinguersi nella lotta contro Cosa Nostra.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:49:00 GMT)

Una VITA - anticipazioni puntata di giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018 : anticipazioni puntata 426 di Una VITA di giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018: Susana sente il rumore che proviene dalla cucina e a quel punto si spaventa e torna a casa con Liberto, mettendo fine alla serata da Arturo Valverde. Rosina invece si trattiene a bere con il colonnello. In ospedale, Cayetana comincia a riprendersi ma Fabiana ha paura che, una volta guarita, la figlia torni ad essere obiettivo della giustizia. Ursula dice a Fernando che ...

“Smascherato!”. UeD - Mariano Catanzaro nella bufera. La reazione social dopo la messa in onda della puntata innesca Una polemica senza precedenti : Lo abbiamo conosciuto un paio di anni fa, quando è arrivato al trono Classico e ha corteggiato Valentina Dallari. Mariano Catanzaro è tornato alla ribalta quest’anno quando è arrivato per corteggiare la bella Desirèe Popper e successivamente è stato scelto dalla redazione del programma per salire sull’ambito trono rosso. Il giovane napoletano si è fatto conoscere per il suo carattere esuberante e frizzante, che però gli ...

Una Vita anticipazioni : Simon scopre un cadavere - ecco di chi - puntata 547 Video : #Una Vita anticipazioni: Simon scopre il cadavere di una donna nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5. Cayetana non sembra riprendersi e, dopo aver aggredito Ursula con delle forbici, verra' internata per la seconda volta in ospedale, dove Fabiana tentera' di farla ragionare. Una volta dimessa, la Sotelo vorra' ovviamente vendicarsi dell'arcigna istitutrice. Nello stesso tempo, Simon non fara' che peggiorare i suoi rapporti ...

Una VITA - anticipazioni puntata di martedì 13 e mercoledì 14 marzo 2018 : anticipazioni puntata 425 di Una VITA di martedì 13 e mercoledì 14 marzo 2018: Successivamente al raptus in sartoria, Cayetana viene ricoverata in ospedale; ora il pericolo è che il giudice faccia internare la Sotelo Ruz in una casa di cura, togliendo la custodia a Teresa. Fernando vede Teresa e Mauro baciarsi per strada e la prende decisamente male. Casilda parla a Huertas del suicidio di Herminia, l’ex amante di Felipe; intanto ...

Nella quinta puntata di Furore 2 Giovanna in crisi dopo Una morte importante : anticipazioni 18 marzo : Mancano poche puntate alla fine ma ancora le questioni amorose e la verità sul passato di Anna terranno i fan incollati alla tv. Nella quinta puntata di Furore 2 le cose non miglioreranno, anzi. Una morte importante arriverà a sconvolgere ancora la vita di Giovanna (Raffaella di Caprio) e solo andando ancora a ritroso la giovane potrà trovare finalmente la pace che cerca. La situazione per la fiction non è certo delle migliori visto che gli ...

C'E' POSTA PER TE 2018/ Le storie : Roberta - figlia di Marta - è già Una star del web (ottava puntata) : C'è POSTA per te, anticipazioni e ospiti 10 marzo: da Maria De Filippi arrivano Belen Rodriguez, Andrea Iannone, Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio per una sorpresa divertentissima.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 01:02:00 GMT)

Una Vita anticipazioni : Chi è il padre di Cayetana? Puntata 558 Video : Nelle prossime puntate di #Una Vita - Acacias 38 si fara' chiarezza sull'identita' del padre di Cayetana. Intanto, i fan della soap sono in apprensione per la sorte di Teresa, che dovra' scontare una pena severa per l'incidente avvenuto alla recita scolastica. Di to tutte le anticipazioni su quanto accadra'. Una Vita anticipazioni spagnole: Cayetana vuole sapere chi è il suo vero padre La grande svolta nella soap in onda su Canale 5 [Video] è ...

SANREMO YOUNG / Diretta e ospiti semifinale : video - Bianca Moccia anticipa Una puntata "ricca di novità" : SANREMO YOUNG, Diretta e ospiti terza serata: accanto ad Antonella Clerici ci saranno Carlo Conti e Massimo Ranieri che duetterà con i giovani cantanti.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Una VITA - anticipazioni puntata di venerdì 9 e lunedì 12 marzo 2018 : anticipazioni puntata 424 di Una VITA di venerdì 9 e lunedì 12 marzo 2018: Fernando riesce a far scarcerare Teresa grazie alle testimonianze raccolte dai suoi investigatori: l’incidente al palcoscenico è avvenuto a causa di malviventi prezzolati. L’amico vorrebbe poi corteggiare Teresa, che però gli dice di essere innamorata di Mauro. Simon chiede a Fabiana notizie sul quartiere e sembra molto interessato a Juliana. Gli amici di ...

E’ arrivata la felicità 2 - quinta puntata : Una decisione coraggiosa : Anticipazioni E’ arrivata la felicità 2, quinta puntata: cosa nasconde Angelica? E’ arrivata la felicità 2, nonostante un cast d’eccezione e una buona sceneggiatura, sta facendo registrare ascolti al di sotto delle aspettative. Colpa della malattia di Angelica che ha tolto leggerezza alla fiction? Cosa succederà nella quinta puntata di E’ arrivata la felicità 2 in onda martedì 13 marzo? Nella famiglia Mieli, ognuno ha ...