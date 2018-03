Una mano riformista | l' altra armata Mbs sbarca negli Usa per un patto con Trump

Salvini : “Mia priorità non è tornare alle urne - ma fare governo stabile. Pd? Dia Una mano a far ripartire Paese” : “La mia priorità non è tornare a nuove elezioni anche se non ne ho paura, perché la Lega non può che crescere”. Lo ha detto Matteo Salvini intervistato questa mattina a Milano a proposito della formazione del nuovo governo. “Farò di tutto perché gli italiani possano avere un governo serio, stabile e coerente, che vada in Europa a farsi rispettare senza prendere lezioni né da Parigi, né da Berlino” L'articolo Salvini: ...

Maroni : 'Impossibile un governo Lega-M5S'. E Salvini apre al Pd : 'Spero diano Una mano' : Il leghista Roberto Maroni, non crede all'ipotesi di un governo targato Lega e M5S. Per quanto Salvini e Di Maio ci possano provare sarebbe una sfida contro-natura. Almeno questo è il pensiero dell'ex ...

Salvini : “La mia priorità non è tornare a votare - spero che il PD dia Una mano al Paese” : Il leader leghista ribadisce di non voler tornare subito alle urne: "Gli italiani hanno scelto il programma e la coalizione di centrodestra".Continua a leggere

Pd : Giambrone - serve partito inclusivo - tutti diano Una mano : Palermo, 14 mar. (Adnkronos – “C’è un grande bisogno di partecipazione dentro il Pd e tutti dobbiamo dare una mano per cambiare questo partito e renderlo aperto. Io ho deciso di aderire e di offrire il mio contributo a partire da Palermo. E’ il punto di partenza, occorre essere uniti per un Pd inclusivo, diverso e migliore”. A dirlo all’Adnkronos è stato Fabio Giambrone, presidente di Gesap, la società di ...

In Parlamento da Una vita : ecco i 16 che confermano il seggio da oltre 20 anni Video : Mancano ormai pochi giorni all'insediamento della nuova Legislatura, la XVIII della Repubblica Italiana. Saranno molti i volti nuovi fra i banchi di Montecitorio e Palazzo Madama, ma faranno parte del nuovo Parlamento anche alcuni volti storici della politica italiana, che sono riusciti a essere rieletti per l'ennesima volta. Vediamo di to i più longevi. ecco i 16 parlamentari rieletti con gia' oltre 20 anni alle spalle fra Camera e Senato Il ...

Progetto Ue sul cervello umano : l’Italia prepara Una rete di ricerca : L’Italia al lavoro per costruire una grande infrastruttura progettata per unire il mondo della ricerca a quello della clinica e dell’industria, nell’ambito del Progetto europeo da oltre un miliardo di euro sul cervello umano, lo Human Brain Project (Hbp). E’ quanto e’ emerso oggi nell’incontro dedicato al Progetto europeo, organizzato dall’Universita’ di Pavia nell’ambito della Settimana del ...

Ratzinger in difesa di Bergoglio? Tutta Una manovra della curia 5 anni di Francesco : sondaggio : Strano siparietto in Vaticano nell’anniversario del quinto pontificato di Papa Bergoglio. L’occasione è stata la presentazione della collana “La teologia di Papa Francesco” con una lettera di Ratzinger letta dal prefetto della Segreteria per la Comunicazione Dario Viganò Segui su affaritaliani.it

Spotify vi chiede Una mano tramite il nuovo strumento Line-In : Tali informazioni servono al gigante dello streaming musicale per conoscere più a fondo i gusti e le impressioni degli utenti e, successivamente, creare playlist , suggerimenti e categorie più ...

Roma - Sant'Alisson dagli Una mano tu : È più esaltante sapere che il tuo portiere è costantemente il migliore in campo oppure è più deprimente constatare che il tuo portiere è sempre tanto , troppo..., impegnato? Cioè, meglio avere un ...

L’ospedale non capisce che soffre di sepsi : 31enne perde le gambe - un braccio e Una mano : La vita di Magdalena Malec, 31 anni, madre di due figli, è cambiata totalmente nel dicembre 2014, dopo aver scoperto di essere incinta. Da allora, la donna è piombata in un calvario, a seguito del quale ha finito per lasciarsi anche col marito. Ed ora vuole giustizia.Continua a leggere

“Fidanzata a 5 stelle”. Luigi Di Maio allo scoperto : prime foto insieme a lei. Tra Una manovra per il governo e un’altra - il leader grillino si concede un relax con la sua nuova compagna. Eccola : Se la formazione del nuovo governa sembra un affare sempre più nebuloso, con il Pd che si defila e la spalla della Lega che non sembra troppo solida, Luigi Di Maio, leader campano dei M5s sembra avere le idee chiare, almeno in amore. L’ormai ex vicepresidente della camera (futuro premier?) è stato infatti beccato dai paparazzi mentre si gode una giornata di relax a Marsala in compagnia della sua nuova compagna, manco a dirlo, attivista ...

Overwatch da Una mano agli utenti - la manovra di Blizzard sul proprio forum : Il secondo anniversario di Overwatch si avvicina ormai sempre più, con i festeggiamenti che di certo non mancheranno di presenziare all'interno del titolo Blizzard, come si confà a produzioni di un certo calibro e soprattutto di una certa risonanza mediatica. Perchè nel corso del tempo, Overwatch è indiscutibilmente riuscito a ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto all'interno del panorama videoludico mondiale, con numeri che sul finire dello ...