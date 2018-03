Un successo la 3^ edizione del Premio “La Voce dei Poeti” e la Mostra d’arte | a Caserta

Eventi - conclusa con successo la settima edizione di 'I love Dance' : Salerno. E' calato il sipario sulla settima edizione di "I love Dance", manifestazione ideata da Carmine Landi, tenutasi sabato 17 e domenica 18 marzo al Teatro Augusteo di Salerno. Al concorso hanno ...

Rocco Siffredi - canna-gate all'Isola dei Famosi/ “E' successo anche nella mia edizione e in quella di Malena” : Rocco Siffredi, canna-gate all'Isola dei Famosi: “E' successo anche nella mia edizione e in quella di Malena”. L'attore e produttore porno sgancia un'altra bomba, ma accusa Eva Henger...(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:11:00 GMT)

Sindaco Stirati : straordinario successo di atletica e di presenze alla terza edizione 'Festa del Cross' : Un evento mediatico sottolineato anche dalla presenza di Rai Sport, dalla diretta streaming e da tanti giornalisti a commentare un appuntamento che ha dell'eccezionale per il fatto che si è tenuto ...

Grande successo per la sesta edizione del Val Maremola Trail : Domenica 500 atleti ed altrettanti accompagnatori hanno sportivamente invaso Tovo San Giacomo e le sue colline per partecipare alla sesta edizione del Val Maremola Trail, orgnaizzato dall'omonima ASD ...

“Tre stro***!”. Sanremo - il fuori onda gela Claudio Baglioni. È successo mentre sul palco si esibivano Favino e Fiorella Mannoia. L’edizione numero 68 si chiude col giallo. Ed è polemica : Nella notte che ha visto il trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro, il festival di Sanremo si tinge di giallo. Ieri sera Favino ha catturato l’Ariston con la forza della sua recitazione. mentre interpretava il monologo La notte poco prima delle foreste, atto unico del drammaturgo e regista francese Bernard-Marie Koltès del 1977, in sala c’era un silenzio assoluto. Era una figura maschile quella che parlava, che descriveva la ...

Enozioni a Milano. Un grande successo la prima edizione : Le vigne della Côte d'Or ha raccolto in una descrizione minuziosa i terroir e le particolarità di una delle aree vitivinicole di maggior interesse e fascino al mondo; - a Iginio Massari , che ...

A Palazzo Galli successo per la seconda edizione del Festival della cutura della libertà : Moderatore Alan Patarga giornalista Rai che si è fatto le ossa nel nostro quotidiano: La Cronaca. Chi l'avrebbe mai detto che tutti i tre relatori fossero tutti a favore della moneta virtuale? Ebbene ...

successo di pubblico e consensi per la 14° edizione di Sposami : Assegnati i premi dei maxi concorsi per un valore complessivo di 39.700 euro. Decretato lo “Stand più bello d’Italia” dall’Ordine degli Architetti di Catania Conclusa, con un Successo generale di pubblico e consensi la 14° edizione di Sposami, il Salone…Continua a leggere →

Grande successo per RomaSposa 2018 : oltre 40mila i visitatori alla 30a edizione : In scena l’eccellenza del made in Italy tra eventi, cooking show e sfilate. Vince il concorso “Sposa Futura” la giovane stilista Mahanaz Ebrahimi Si è... L'articolo Grande successo per RomaSposa 2018: oltre 40mila i visitatori alla 30a edizione su Roma Daily News.

Grande il successo di pubblico per la IV edizione della Notte nazionale del Liceo Classico : I visitatori hanno quindi cominciato a girare per la scuola: alcune classi si sono trasformate nella selva oscura dantesca, l'aula di musica è divenuta un palcoscenico per spettacoli in lingua ...

Pro Brindisi - successo per l'VIII edizione della Calza della Befana - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Famose sono le sue conferenze dove spiega il rapporto tra scienza e fede. Recentemente ha scritto il libro "Lo Stato Moderno" Come da persone siamo diventati codici fiscali. La targa è stata ...