UN POSTO AL SOLE Anita scopre che Luca Grimaldi è suo padre! Anticipazioni 19 marzo

Un POSTO al sole : le foto di SUSANNA alla TERRAZZA - anticipazioni : Settimana decisiva per la “questione convivenza” di Niko (Luca Turco) e SUSANNA (Agnese Lorenzini). A Un posto al sole il giovane Poggi ha già iniziato a far capire alla sua amata che per stare insieme sarebbe meglio una situazione del tipo “aggiungi un posto a tavola”: in pratica, il figlio di Renato preferirebbe di gran lunga che fosse la Picardi a trasferirsi alla TERRAZZA, ma la ragazza accetterà? Risposta ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : ecco perché CLAUDIO torna a NAPOLI : A Un posto al sole, la lotta per il controllo dei Cantieri è ormai senza esclusione di colpi e l’atmosfera si surriscalda sempre di più. Il progetto messo a punto da Veronica (Caterina Vertova) e Alberto (Maurizio Aiello) è cinico e spietato: portare dalla parte del Palladini il nipote Sandro (Alessio Chiodini), in modo che quest’ultimo favorisca loro due (sia pure inconsapevolmente) e metta in minoranza Marina Giordano (Nina ...

Un POSTO al sole - trame dal 19 al 23 marzo : un gesto eclatante : Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: un doloroso segreto Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:40 circa quando più di due milioni di telespettatori si sintonizzano su Raitre per seguire le vicende degli abitanti di palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Anita si renderà protagonista di un gesto eclatante. Tra Anita e Vittorio è scoppiata la passione ma ...

Un POSTO al Sole trame 19-23 marzo : Anita fa una scoperta scioccante - ecco quale Video : Nuovo spazio dedicato a Un Posto al Sole [Video], il popolare sceneggiato ambientato a Napoli. Le vicende della serie, incentrate principalmente sugli abitanti di Palazzo Palladini, ci riserveranno dei nuovi colpi di scena. Oltre alla partenza di un personaggio molto amato, ci saranno anche molti contrasti e fraintendimenti. Ma cosa accadra' negli appuntamenti inediti che verranno trasmessi da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018 alle 20:40 su Rai ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 19 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 19 marzo 2018: Raffaele (Patrizio Rispo) è molto triste per la partenza del figlio Diego (Germano Bellavia), ma i suoi amici troveranno la maniera di fargli tornare il buonumore… Vittorio (Alessandro D’Auria) è sempre più invaghito di Anita (Ludovica Bizzaglia), che però sta per scoprire di essere figlia di Luca Grimaldi (Marco Basile)… È la festa del papà, ma Andrea (Davide ...

Un POSTO al sole : ELENA - nuovo look e nuovi problemi. Anticipazioni : Termina oggi la prima settimana che ha visto nuovamente al centro della scena di Un posto al sole il personaggio di ELENA Giordano. Per l’occasione l’attrice Valentina Pace ha sfoggiato un nuovo look con capelli più scuri, ma nuovi saranno anche i problemi a cui andrà incontro la sua ELENA. Dopo le numerose traversie delle sue precedenti apparizioni, la figlia di Marina (Nina Soldano) sembra ora in procinto di ritrovare la serenità e ...

Un POSTO al sole Anticipazioni 16 marzo 2018 : il confronto tra Patrizio e Rossella : Lo chef ha un sofferto faccia a faccia con la sua ex fidanzata. Raffaele tenta di convincere Diego a restare.

UN POSTO AL SOLE / Diego lascia per sempre Napoli? (Anticipazioni 16 marzo) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 16 marzo: Diego decide di lasciare Napoli per evitare di creare ulteriori problemi a Patrizio. Sandro e Roberto allo scontro.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:31:00 GMT)

Un POSTO al sole dal 26 al 30 marzo 2018 : FERRI farà una scelta shock - anticipazioni : In attesa delle anticipazioni ufficiali di Un posto al sole dal 26 al 30 marzo 2018, vi forniamo in anteprima alcuni “spunti” (chiamiamoli pure “pre-spoiler”) che poi approfondiremo ulteriormente quando sarà il momento delle trame vere e proprie. Iniziamo dunque a vedere quel che potrebbe succedere intorno a fine mese… Se già la prossima settimana inizieremo a vedere Elena (Valentina Pace) in difficoltà allo Studio ...

Un POSTO al sole : intervista a MAX SCHIOPPA (Ciro Pinaso) : Incontriamo oggi Max SCHIOPPA, che a Un posto al sole interpreta di tanto in tanto il “fastidioso” venditore ambulante Ciro Pinaso ma che ha anche un ruolo dietro le quinte: è il responsabile grafico della soap. Quando sei stato scelto per interpretare Pinaso? Ciro Pinaso è un personaggio fantastico, un Forrest Gump “alla napoletana”, frutto della penna e dell’inventiva dei due autori Paolo Terracciano (head writer ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 16 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 16 marzo 2018: Terrorizzato dai problemi che comporterebbe una convivenza a casa di Susanna (Agnese Lorenzini), Niko (Luca Turco) pensa ad una soluzione alternativa… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha un difficile confronto con Rossella (Giorgia Gianetiempo), mentre Raffaele (Patrizio Rispo) tenta ancora una volta di convincere Diego (Francesco Vitiello) a non partire… Manovrato come ...

Un POSTO al Sole news : l’accusa di Lorenzo Crespi alla Rai : Non sono notizie buone, se vere, quelle che stiamo per darvi: “Un Posto al Sole sarebbe gestito dalla Camorra“. E’ questa l’accusa di uno dei protagonisti di qualche tempo fa della soap partenopea. A dirlo, infatti, è Lorenzo Crespi che denuncia il tutto alla vigilanza della televisione nazionale tramite un post su twitter. Crespi a Domenica Live A Domenica Live Lorenzo Crespi aveva già parlato delle sue difficoltà di ...

Un POSTO al sole - bufera sulla soap opera di Rai Tre Video : “#Un posto al sole”, la celebre e tissima soap opera in onda tutti i giorni su #rai tre è finita, in queste ore, nell’occhio del ciclone e stavolta non per i suoi contenuti né tantomeno per un gossip su uno degli attori che prestano il volto ai tormentati abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. A lanciare accuse al vetriolo verso la serie partenopea trasmessa da oltre vent’anni, è stato l’attore #lorenzo crespi. Vediamo cosa ha detto. Le ...