nuovo - spettacolare spot TV di God of War incentrato sul rapporto tra Kratos e Atreus : Sony Santa Monica ha rilasciato un Nuovo spot TV per God of War, dedicato a una bellissima sequenza che vede protagonisti Kratos e Atreus, i due protagonisti della nuova avventura che arriverà nel corso della primavera in esclusiva PlayStation 4. Il video commerciale è stato trasmesso prima e dopo la messa in onda di Family Guy su Fox ed è focalizzato sul rapporto padre-figlio e sulla "crescita" di Atreus nel corso dell'avventura. La clip si ...

Chelliana 2.0 : attivo Spotify - nasce il nuovo prestito digitale : Da oggi, alla biblioteca Chelliana e nelle biblioteche della rete provinciale, è attivo Spotify . Il famoso servizio di streaming musicale, nella versione premium, è compatibile con i principali sistemi operativi, anche mobile. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sulla piattaforma digitale ...

Spotify cerca il supporto degli utenti con il nuovo servizio Line-In : Spotify desidera che gli utenti contribuiscano all'ampliamento delle informazioni presenti sul proprio database. E lo fa introducendo un nuovo tool chiamato Spotify Line-In, un servizio mediante il quale gli utenti possono aggiungere un gran numero di informazioni alle canzoni, agli artisti e agli album oltre a partecipare a diversi sondaggi. L'articolo Spotify cerca il supporto degli utenti con il nuovo servizio Line-In proviene da ...

Spotify vi chiede una mano tramite il nuovo strumento Line-In : Tali informazioni servono al gigante dello streaming musicale per conoscere più a fondo i gusti e le impressioni degli utenti e, successivamente, creare playlist , suggerimenti e categorie più ...

Il nuovo psichedelico spot di Spike Jonze per Apple : IL MONDO IN UN GLITCH Così come in Her , film del 2013 che valse a Jonze l'Oscar per la categoria "migliore sceneggiatura originale ", anche qui l'unica relazione vera che il personaggio principale ...

Video del nuovo spot Vodafone con Tiziano Ferro per la festa della donna 2018 e il regalo Happy Friday : Il nuovo spot Vodafone con Tiziano Ferro per la festa della donna 2018 è appena stato lanciato in televisione e sui social network. Dopo il primo spot della nuova campagna promozionale Vodafone Italia, oggi Tiziano Ferro è il protagonista di un secondo spot legato alla festa della donna e ai regali Vodafone con Happy Friday. Il cantante di Latina suona per le donne nella nuova pubblicità, mentre sullo schermo si legge nel dettagli la nuova ...

Dua Lipa e la sua "New Rules" hanno conquistato un nuovo record su Spotify : Dalla sua uscita a giugno 2017 fino ad oggi, "New Rules" ha superato i 700 milioni di ascolti in streaming sulla famosa piattaforma. "New Rules" by Dua Lipa now has over 700 MILLION streams on ...

SpotX amplia la sua presenza nel mercato delle TV connesse con un nuovo cliente : Vewd, ex Opera TV, è una società specializzata in soluzioni OTT per dispositivi connessi, che mette in contatto gli utenti con vari servizi di streaming video in un'unica piattaforma. Alle media ...

Il nuovo spot del Pd e del padre indeciso. C'è chi lo loda e chi lo odia : "Mi avete convinto. Evviva il “Kommunishmo”. Voterò 5 stelle" : Torna il padre indeciso che non sa se votare Partito Democratico protagonista dello spot in vista delle elezioni del 4 marzo. "È vero il Pd qualcosa buona l'ha fatta, mica posso votare per gli altri". E la figlia risponde: "Guarda come stiamo messi a Roma". E poi ti immagini viene eletto Salvini, fa come Trump. Dà la pistola agli insegnanti. Però stanno sempre a litigare tra di loro... Ma litigano come noi che siamo una ...

Nintendo Switch : in Nord America si mostra con un nuovo spot : Nintendo in Nord America lancia un nuovo spot commerciale il cui motto sembra proprio essere "Dovunque, ovunque", riporta Nintendoeverything.Ebbene sembra proprio uno slogan azzeccato per la console che negli ultimi mesi ha segnato un record di vendite dopo l'altro, scavalcando ogni possibile previsione. La console ibrida è stata difficilmente reperibile durante le vacanze natalizie in tutto il mondo, mentre tutt'ora le scorte a disposizione dei ...

Emirates lancia il nuovo spot : Thiago Silva e Neymar piloti per un giorno : Ormai da tempo Emirates è il main sponsor del Paris Saint Germain e ha voluto puntare su alcuni giocatori come testimonial L'articolo Emirates lancia il nuovo spot: Thiago Silva e Neymar piloti per un giorno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il fronte anti-Brexit si riorganizza : nuovo partito e spot in tutto il Paese : LONDRA - La riscossa anti-Brexit è iniziata: il movimento si sta mobilitando prima che sia troppo tardi e la rottura con Bruxelles diventi definitiva. Un nuovo partito pro-Unione...

God of War e gli altri titoli in uscita nel nuovo spot TV per PS4 : Il 2018 si era già preannunciato come un anno abbastanza ricco di uscite su tutte le piattaforme, ma anche sul versante delle esclusive i giocatori non dovrebbero rimanere delusi. Nel caso di PlayStation 4, per quest'anno sono attesi giochi di un certo peso, a cominciare da God of War, in arrivo il prossimo 20 aprile.Oggi, grazie al nuovo spot TV condiviso da Sony e riportato da Dualshockers, la compagnia vuole proprio ricordare ai giocatori i ...