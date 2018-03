“Un momento straziante” Fabrizio Frizzi in lacrime Dopo il ritorno in tv per il

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) Si è chiusa in bellezza l’esperienza di Andrea Saccone, lo studente 18enne di Cortona (frequenta lo Scientifico a Castiglion Fiorentino) che ha stabilito il nuovo record di partecipazioni consecutive al programma preserale di Rai Uno L’Eredità, condotto da. Il ragazzo è stato 13 volte campione, partecipando per 14 serate di fila. Entrato nelle simpatie dei telespettatori, come testimoniato anche dal balzo di follower sul suo profilo Instagram dall’inizio della partecipazione, Andrea ha dimostrato nel corso delle serate bravura e intelligenza, riuscendo anche a portare a casa premi per complessivi 47mila euro, frutto di tre vittorie nel gioco finale della Ghigliottina. Ma Saccone non ha conquistato solo la stima di milioni di spettatori che si sono appassionati alla sua avventura lodandone il livello di cultura generale, l’educazione e la simpatia. Anche ...