Un Google doodle per la festa del papà | sei tenere manine per celebrarli

Il doodle di Google per Festa del papà : Oggi, 19 marzo, San Giuseppe, è la Festa del papà: Google ha creato un doodle per l'occasione disponibile in Italia, Bolivia, Honduras, Portogallo e Spagna.

Festa del papà : ecco il colorato doodle che Google dedica alla figura paterna : Oggi, 19 marzo, è la Festa del papà 2018: Google ha voluto celebrare la figura paterna con un semplice ma colorato doodle disponibile in Bolivia, Honduras, Italia, Portogallo e Spagna. La Festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo la cui data di festeggiamento è infatti variabile da Paese e Paese. Le date più comuni sono due: nei Paesi di tradizione religiosa cattolica (es. Italia, Spagna, Portogallo) si celebra il ...

Ecco il Doodle preparato da Google per la Festa di San Patrizio 2018 : In Italia non sarà visibile, ma Google ha preparato un bellissimo Doodle per la Festa di San Patrizio 2018. Andrà online allo scoccare di mezzanotte in quasi tutto il mondo: dal Regno Unito alla Francia fino a Canada, Stati Uniti d’America, Messico, Venezuela, Argentina, tutti i Paesi dell’America centrale, Paraguay, Bolivia, Ecuador e Perù, ma anche in Russia, Ucraina, Svezia, nei Paesi Baltici, in Bulgaria e in Australia e Nuova ...

Giorno del Pi Greco : ecco cosa significa il doodle di Google : 1/11 ...

Pi Greco Day - Google celebra con un doodle il re dei numeri : Pi Greco Day, Google celebra con un doodle il re dei numeri Il motore di ricerca festeggia il giorno dedicato alla costante matematica (3,14) che rientra in moltissime leggi della fisica. Il numero è indispensabile in molti ambiti: dalla tecnologia all'economia, fino agli studi spaziali Parole chiave: ...

Giorno del Pi greco - il 30° anniversario. Perché Google gli dedica il Doodle : Senza il 're' dei numeri sarebbe impossibile far tornare i conti. Nel Doodle del motore di ricerca un dolce del pasticcere francese Ansel ispirato alla costante matematica

E' il Giorno del Pi greco - il doodle di Google : È promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici con il contributo organizzativo di "Spettacoli di Matematica APS", in collaborazione con Redooc. Per l'evento al MIiur è prevista ...

14 marzo : oggi è il “Giorno del Pi Greco - ecco perché Google gli dedica un Doodle : 1/10 ...

Ecco il doodle di Google per le Paralimpiadi invernali 2018 : l’Italia partecipa con 26 atleti : Al via da oggi le Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018: il doodle di Google odierno è dedicato all’evento che si terrà in Corea del Sud fino al 18 marzo, dove poche settimane fa sono andate in scena le Olimpiadi. l’Italia sarà presente ai Giochi con una delegazione di 26 atleti (tutti uomini). Le Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 saranno trasmesse esclusivamente dalla Rai che dedicherà il palinsesto notturno di RaiSport a ...

Un doodle di Google per l'8 marzo : Un doodle di Google con dodici storie di donne per festeggiare l'8 marzo. Google - in un video - sottolinea la necessità di ricercare l'uguaglianza di genere.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 8 MARZO 2018/ Frasi e auguri speciali : lo speciale doodle di Google : 8 MARZO, Festa DELLA DONNA. Frasi d'auguri e pensieri speciali per omaggiare "l'altra metà del cielo" e fare gli auguri alle donne DELLA propria vita in maniera sentita e significativa(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Festa della Donna - stavolta Google s’è superato : il doodle per la “Giornata internazionale della donna 2018” è pazzesco [GALLERY] : 1/15 ...

Elezioni 4 marzo - il doodle di Google : Anche il motore di ricerca dedica un doodle alle politiche italiane, che rimanda alle informazioni base come il sistema di voto e come trovare il proprio collegio Elezioni 4 marzo 2018, la guida ...

#Elezioni2018 - anche Google celebra con un Doodle il voto dell'Italia : 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali