“Un film horror” Ritrovamento agghiacciante a Venezia Da 7 anni di lui non si sapeva

(Di lunedì 19 marzo 2018) Una scenda dadell’orrore a. In un piccolo appartamento del centro storico è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del 75enne che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestriere Dorsoduro, era in una situazione di degrado generale, sporca e abbandonata, con numerosi alimenti in stato di decomposizione. Al centro della stanza c’era una brandina con sopra il corpo mummificato dell’uomo. Nello stabile i militari hanno anche trovato delle bollette, ricevute e altri documenti che attesterebbero gli ultimi segnali di vita all’estate del 2011 quando aveva 67. La macabra scoperta risale al primo pomeriggio di ieri ed è stata fatta da un vicino di ...