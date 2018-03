Un ex Juve ' snobba' l' Inter e sceglie un altro club

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Ieri l'#alle ore 12:30, ha aperto la giornata della 29esima giornata del campionato di Serie A, mettendo in cassaforte 3 punti importanti per un piazzamento in Champions League. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti, si sono imposti al Marassi con un eclatante 5-0, dove il capitano e attaccante VIDEO, Mauro Icardi, ha realizzato un fantastico poker, arrivando a quota 103 in Serie A, il decimo nelle storia della Beneamata. Ad aprire le mercature è stato un ritrovato Ivan Perisic, che con un'incornata dal limite dell'area, beffa il portiere Viviano. Con questo risultato i nerazzurri scavalcano la Lazio, che viene fermata sull'1-1 dal Bologna, portandosi così al quarto posto a +1 dai biancocelesti. Ora la dirigenza, approfittando della sosta per le nazionali, può concentrarsi con serenita' sul mercato, per pianificare le prossime mosse in vista dell'estate. Arriva il no ...