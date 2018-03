Un banner dell' EA Play confermerebbe Battlefield V

eurogamer

(Di lunedì 19 marzo 2018) Lentamente, sempre più voci stanno costantemente rivelando cosa dovremo aspettarci dal nuovo, che sembra proprio essereV. Ora, come riporta Gamingbolt, un nuovo'EAdi quest'anno svelerebbe il nuovo titolo presente all'evento di giugno: Mentre recenti rumor hanno suggerito cheV sarà caratterizzato dall'ambientazione storicaa Seconda Guerra Mondiale, nel post comparso su Reddit si vocifera che, invece, il setting sarà quelloa guerra del Vietnam, gli utenti, infatti, hanno ipotizzato che il gioco potrebbe riguardare questo avvenimento storico a causaa "V" nel titolo.Al momento non esistono conferme ufficiali in merito, quindi a questo punto tutto è possibile, ma bisogna necessariamente prendere queste informazioni con la dovuta cautela fino al reveal di EA. Quello che è certo è che i fan, dopo l'ottimo1, si ...