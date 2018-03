Un altro flop di ascolti e di share per Domenica In

Champions League - Mourinho : altro che Special One - che FLOP! : ... Conte apre il caso-Morata:'Non è abituato a fare il titolare' Barcellona-Chelsea Champions League, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 14/3

Domenica In - un altro flop con lo share : Ancora un altro flop per Domenica In e per le sorelle Parodi . L'ultima puntata andata in onda ieri, di fatto ha raccolto solo il 9,10 per cento di share. Una media di circa 1,6 milioni di spettatori. ...

Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi bocciate/ Dalla svolta mancata all'accusa di “plagio” : un altro flop : Domenica In, Cristina e Benedetta Parodi bocciate dai social: Dalla svolta mancata all'accusa di “plagio”, un altro flop. Le ultime notizie sulla nuova puntata del programma di Rai 1(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:03:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CANNA-GATE E DIRETTA/ altro che flop : prevista una puntata in più? (Sesta puntata) : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e DIRETTA sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il CANNA-GATE in studio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:01:00 GMT)

Sul treno vuoto degli antagonisti verso il Cpr di Ponte Galeria. Flop dell'altro corteo di Roma : L'appuntamento è fissato per le 15 alla stazione di Roma Ostiense. "Si incontrano ogni tanto, sono pochi. Prendono il treno senza pagare il biglietto. Ma se fossi assieme a loro, neppure io lo pagherei". Un agente della polizia ferroviaria scruta il piazzale. Attende la pattuglia di antagonisti che dovrebbe raggiungere in treno la struttura per migranti di Ponte Galeria, per partecipare a un presidio di solidarietà agli ospiti. In ...

altro flop di Woodcock : assolto il sindaco di Ischia : Tre settimane in cella, tre mesi e mezzo ai domiciliari. La carica di sindaco di Ischia persa. La gogna mediatica. La carriera politica polverizzata. E le bustarelle? E i favori col colosso delle coop rosse? Non c'è nulla. Per i giudici, l'ex primo cittadino di Ischia Giosi Ferrandino è innocente perché «il fatto non sussiste». I pm Woodcock e Carrano (gli stessi dell'inchiesta Consip, oggi sotto procedimento ...