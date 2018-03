Ultime pensioni anticipate 2018 | novità uscita quota 100 e 41 precoci | chi

RIFORMA PENSIONI 2018/ Lite Adepp-Inps per il cumulo : la risposta di Tito Boeri ( Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018 , oggi 18 marzo. Le alternative per le imprese all’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Riforma pensioni/ Il messaggio di Calenda per Lega e M5S ( Ultime notizie) : Riforma pensioni , ultime notizie. Il messaggio di Carlo Calenda per Lega e M5S. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 marzo(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:44:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Proietti : estendere sconti contributivi per le donne ( Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI , ultime notizie. Proietti : estendere sconti contributivi per le donne . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 marzo(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:29:00 GMT)

Ultime pensioni anticipate 2018 : novità quota 100 - quale uscita dalla Fornero? Video : Il tema delle #pensioni anticipate, con il ritorno al sistema delle quote nello specifico della quota 100 e della quota 41 prevista per i precoci come proposto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle per superare la riforma delle #pensioni Fornero, è al centro dei discorsi politici in vista del prossimo Governo. La misura di #pensione anticipata con Ape, social e volontario, adottata dallo scorso Governo, non sempre rappresenta la risposta sempre ...