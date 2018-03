optimaitalia

: Ufficiali i concerti di Thom Yorke in Italia nel 2018: prezzi dei biglietti in prevendita - all_music_it : Ufficiali i concerti di Thom Yorke in Italia nel 2018: prezzi dei biglietti in prevendita - OptiMagazine : Ufficiali i concerti di #ThomYorke in Italia nel 2018: prezzi dei biglietti in prevendita - ovagain : RT @HStylesItalia: Avete sentito la news? Sono state scelte le fan action ufficiali per le tappe italiane del tour di Harry a Milano e a Bo… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Idiinnelsono finalmente. Dopo gli rumors che si sono ricorsi negli ultimi giorni, quelli che davano per certa la sua presenza in, l'artista dei Radiohead può finalmente dire di essere pronto per la calata nel nostro Paese con una data a Firenze e una a Milano, in programma per il mese di maggio.Previsto anche un concerto di apertura, con Oliver Coats come Special Guest. I duesono in programma per il 28 maggio al Teatro Verdi di Firenze e per il 29 dello stesso mese al Fabrique di Milano. Già noti ideiper i due spettacoli, suddivisi a seconda del settore prescelto. Per il Teatro Verdi, si prevede la Platea con diversi settori, i Palchi e la Galleria. Differente la situazione del Fabrique di Milano, per il quale è previsto il posto unico, distribuito al costo di 45 € senza i diritti di ...