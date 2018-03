U&D Over spoiler | accesa lite tra Riccardo e Ida | un abbandono importante

Trono Over U&D : la Cipollari fa un annuncio che spiazza Maria De Filippi : Continua senza sosta la programmazione di "Uomini e Donne". Dopo i primi due appuntamenti settimanali dedicati al Trono Classico, nei quali i telespettatori hanno assistito a delle incredibili eliminazioni e a due gravi segnalazioni, è stato il turno del parterre senior. Rispetto alle altre volte la puntata si è aperta con un filmato dedicato a Domenico, il signore che ha una forte attrazione per Tina. Il video conteneva la giornata tipo del ...

U&D : cancellato momentaneamente il Trono Over - ecco i dettagli : Oggi, Mercoledì 7 Febbraio, tutti gli amanti del Trono Over, che aspettavano con ansia il consuetudinario scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, rimarranno delusi. La conduttrice del programma dei sentimenti, Maria De Filippi, deludendo tutti i telespettatori, pare che abbia scelto , almeno per oggi, di mandare in onda il Trono Classico. Solitamente, vengono dedicati due giorni al Trono Classico e tre giorni al Trono Over, che diversamente ...

Perché Gemma è al Trono Over di U&D? La dama torinese svela il vero motivo : Da quando Gemma Galgani è entrata a far parte del Trono Over, la trasmissione di Maria De Filippi ha riscosso un grandissimo successo in termini d'ascolto. In questi otto anni di permanenza, la dama torinese ha avuto diverse storie d'amore tutte finite male. La presenza di Giorgio Manetti e Marco Firpo hanno contribuito ancora di più al trionfo del parterre senior e gli scontri con Tina Cipollari sono diventati oggetto di caricature sui social. ...