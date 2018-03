Uccise e buttate in un pozzo | la triste fine delle donne vittime di omicidio

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018)e poi gettate in unper nascondere il corpo: questa lache accomuna alcunedida parte di parenti, conoscenti o compagni violenti.mente famoso il caso di Sarah Scazzi, la povera ragazza pugliese che ha attirato l'attenzione di media e gente comune, interessati ed incuriositi da un delitto che ha una forte componente familiare. Anche Gloria Rosboch, insegnante di Castellamonte, uccisa da un suo allievo è stata trovata senza vita in unall'interno di una discarica abbandonata. L'ultimo caso a Siracusa Il corpo di Laura Petrolito, 20enne mamma di due bambini, è stato ritrovato domenica 18 marzo all'interno di unartesiano. La ragazza era scomparsa sabato sera ed il papà aveva subito denunciato il fatto perché non riusciva a mettersi in contatto né con lei né con il compagno, Paolo Cugno. Ed è stato proprio Cugno a confessare il ...