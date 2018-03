Uccisa per gelosia | quando la relazione ci uccide

Uber - incidente mortale : sospesi test per guida autonoma/ Donna Uccisa dalla macchina che va da sola : Uber, sospesa la guida autonoma per un incidente mortale. Donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Donna Uccisa a scuola a Napoli : si cerca il maritoA marzo lei lo denunciò per averla picchiata : Immacolata Villani, 31enne, aveva appena accompagnato la figlia a scuola quando è stata raggiunta dal marito che le avrebbe sparato dopo un breve diverbio.

Siracusa : inquirenti - giovane mamma Uccisa per gelosia : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Sarebbe stata la gelosia il movente dell'omicidio di Laura Petroliti, la ragazza di venti anni, madre di due bambini, uccisa ieri dal suo compagno, Paolo Cugno di 27 anni. A diro sono gli investigatori che coordinano l'inchiesta sul delitto avvenuto a Canicattini Bagni

Siracusa - confessa il compagno della 20enne Uccisa a coltellate : “Ho agito per un raptus di gelosia” : Ha confessato Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, la ventenne accoltellata a morte e buttata in un pozzo a Canicattini Bagni, paese della provincia di Siracusa. Dopo ore di interrogatorio, il giovane, un bracciante agricolo, ha ammesso di avere assassinato la donna con cui 8 mesi fa aveva avuto una bimba. Accusato di omicidio è in stato di fermo. L’avrebbe ammazzata per un “raptus di gelosia”. Trasferito in carcere, è stato ...

Studentessa di Ostia Uccisa a Nottingham - lo strazio del papà : 'Hanno perso tempo e la mia Mariam è morta' : ROMA Hatim Dawod non molla, ora vuole giustizia, anzi prima serve verità. Il padre di Mariam Moustafa, la 18enne italiana di origine egiziana picchiata il 20 febbraio da un gruppo di bulle nel centro ...

Siracusa - ventenne Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : il compagno indagato per omicidio : Ha avuto una vita difficile e una morte atroce Laura Petroliti. Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano...

Mamma di 20 anni Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : compagno indagato per omicidio : Choc nel Siracusano. È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini...