Uccisa e gettata in un pozzo nel Siracusano |  confessa il compagno

Siracusa - ventenne Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : il compagno indagato per omicidio : Ha avuto una vita difficile e una morte atroce Laura Petroliti. Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano...

Mamma 20enne Uccisa a pugnalate e gettata in un pozzo : indagato il compagno | : Laura Petrolito è stata trovata in un pozzo artesiano: ieri sera era uscita per una passeggiata col compagno, interrogato per ore dai carabinieri

Siracusa - 20enne Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : indagato il fidanzato : La donna sarebbe stata uccisa sabato sera intorno alle 22. Il cadavere, buttato nel pozzo, è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L'assassino ha provato a spingerlo giù, ma non ...

Mamma di 20 anni Uccisa a coltellate e gettata nel pozzo : indagato il compagno : La vittima è Mamma di una bambina di otto mesi. Il padre ne aveva denunciato la scomparsa: il corpo è stato ritrovato in un pozzo artesiano

Mamma di 20 anni Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : compagno indagato per omicidio : Choc nel Siracusano. È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini...

Mamma di 20 anni Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : compagno indagato per omicidio : Choc nel Siracusano. È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del ...

Siracusa - mamma di 20 anni Uccisa a pugnalate e gettata in un pozzo | : Laura Petrolito è stata trovata in un pozzo artesiano: ieri sera era uscita per una passeggiata col compagno, interrogato per ore dai carabinieri

Mamma di 20 anni Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : interrogato il compagno : Choc nel Siracusano. È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini...

Siracusa - 20enne Uccisa a coltellate e gettata nel pozzo : Una giovane di 20 anni è stata uccisa a pugnalate e poi getta in un pozzo artesiano in contrada Stallaini a Canicattini Bagni in provincia Siracusa.

Siracusa - 20enne Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : sospettato il fidanzato : Una donna di 20 anni, madre di una bimba di otto mesi, è stata uccisa con diverse pugnalate sulle colline sopra Canicattini Bagni , in provincia di Siracusa . Il corpo della giovane, Laura Petrolito , ...

Canicattini Bagni - Laura Uccisa e gettata in un pozzo : sospetti sul compagno - Ultime Notizie Flash : Canicattini Bagni, Laura Petrolito uccisa e gettata in un pozzo: sospetti sul compagno. Le Ultime Notizie

Canicattini. Uccisa e gettata in un pozzo Laura Petrolito giovane mamma : Choc in provincia di Siracusa dove si è consumato un femmicidio. La vittima è giovanissima. Si tratta di una ragazza di

Canicattini - ventenne Uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : interrogato il compagno : È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del Siracusano. Vittima una ...

Giovane mamma di 20 anni Uccisa a pugnalate e gettata in un pozzo : È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all’interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del Siracusano. Vittima una Giovane di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi. A denunciarne la scomparsa era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con l...