Uber | ucciso passante | stop auto autonome

notizie.tiscali

: RT @eugenio_cau: Nel frattempo un'auto che si guida da sola di Uber ha ucciso il suo primo pedone, e la Silicon Valley si sgretola davanti… - AbatediTheleme : RT @eugenio_cau: Nel frattempo un'auto che si guida da sola di Uber ha ucciso il suo primo pedone, e la Silicon Valley si sgretola davanti… - tpi : Un'auto a guida autonoma di Uber ha investito e ucciso una donna -

(Di lunedì 19 marzo 2018) ANSA, - NEW YORK, 19 MAR -sospende i test dellenome in tutte le citta' dove sono in corso. La sospensione e' legata a un indicente mortale a Tempe, in Arizona, dove una donna e' morta ...