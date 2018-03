Uber sospende i test sulle auto autonome dopo un incidente mortale in Arizona 

lastampa

: #Uber: incidente mortale, sospende test auto autonome - TgLa7 : #Uber: incidente mortale, sospende test auto autonome - angelopaura : #Uber sospende i test su strada di veicoli autonomi a Tempe, dove una sua auto ha investito e ucciso una donna. Sto… - iRobydl : RT @Agenzia_Ansa: Guai per #Uber: incidente mortale per un auto autonoma, sospesi i test -

(Di lunedì 19 marzo 2018)dellenome in tutte le città dove sono in corso. La sospensione è legata a un indicentea Tempe, in Arizona, dove una donna è morta investita. L’diera in modalitànoma, con un guidatore in carne ossa per sicurezza, quando la donna è stata colpita mentre attraversava. Lo riporta la stampa american...