Uber sospende i test sull' auto a guida autonoma dopo un incidente mortale

(Di lunedì 19 marzo 2018) Una donna è mortaessere stata investita da un'noma di. L', avvenuto in Arizona, spinge l'app percon conducente are idelle vetture senzatore in corso in diverse città, fra le quali San Francisco, Phoenix, Pittsburgh e Toronto."È una notizia terribilmente triste. Lavoriamo con lerità per capire cosa è accaduto" afferma Dara Khosrowshahi, l'amministratore delegato di, in un tweet. La donna stava attraversando la strada none strisce pedonali a Tempe quando l', una Volvo in quel momento in modalitànoma ma con un operatore si sicurezza la volante, l'ha colpita intorno alle dieci di sera di domenica: trasportata in ospedale, è morta per le ferite riportate. Si tratta del primo pedone vittima di una vettura senzatore.lerità per ...