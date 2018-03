Uber sospende i test guida autonoma dopo incidente mortale

Investita e uccisa da un'auto senza conducente : Uber sospende i test delle auto autonome : Una donna è morta dopo essere stata Investita da un'auto autonoma di Uber. L'incidente, avvenuto in Arizona, spinge l'app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture...

Uber sospende i test sull'auto a guida autonoma dopo un incidente mortale : Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto autonoma di Uber. L'incidente, avvenuto in Arizona, spinge l'app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture senza guidatore in corso in diverse città, fra le quali San Francisco, Phoenix, Pittsburgh e Toronto."È una notizia terribilmente triste. Lavoriamo con le autorità per capire cosa è accaduto" afferma Dara Khosrowshahi, ...

