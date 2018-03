U 21 | Edera | essere qui è importante

Nazionale Under 21 - Edera : “essere qui è importante” : “Sono contento di essere arrivato nell’Under 21: per me è un traguardo molto importante”. Così Simone Edera, alla prima convocazione in Under 21, chiamato dal nuovo tecnico Evani per le amichevoli contro Norvegia (22 marzo, a Perugia) e Serbia (27 marzo, a Novi Sad). “Vediamo con Serbia e Norvegia cosa sapremo fare. Speriamo di vincerle – dice l’attaccante del Torino – L’Europeo 2019 è ...

Under 21 - Edera : 'Essere qui è traguardo importante. Nostro obiettivo è l'Europeo' : La prima convocazione con l'Italia Under 21 non si scorda mai. 'Sono contento di essere arrivato qui: per me è un traguardo molto importante' ammette Simone Edera dal ritiro a Roma degli Azzurrini. ...

Edera : 'Essere qui è importante' : 'Sono contento di essere arrivato nell'Under 21: per me è un traguardo molto importante'. Così Simone Edera, alla prima convocazione in Under 21, chiamato dal nuovo tecnico Evani per le amichevoli ...