Turista muore nell’incendio del suo camper | l’incidente nel cortile di una autofficina

Leone sbrana un Turista/ Sudafrica - muore a 22 anni : un precedente pochi giorni fa : Tragedia in una riserva naturale in Sudafrica: una Leonessa ha sbranato una turista di 22 anni. La giovane è morta per le gravi le ferite riportate dall'attacco.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Incidente mentre fa kitesurf : Turista italiano muore in Egitto : Renato Doro, un uomo di 65 anni residente a Trieste da oltre quarant'anni, è morto domenica 25 febbraio, nella località turistica egiziana di Sharm el Sheik in seguito a un tragico...

Thailandia - cerca il selfie perfetto : Turista scivola e muore : Un turista di 32 anni è morto dopo un volo di 30 metri mentre cercava di scattarsi un selfie davanti alle cascate.Il cartello di pericolo non è bastato a fermare Jiri Barta, un 32enne di nazionalità cieca in vacanza in Thailandia. Insieme ad alcuni amici, il turista va sull'isola di Koh Samui, nota per le splendide cascate. La tentazione di scattarsi una fotografia è troppa e il ragazzo ignora completamente l'avviso di non ...

Montagna : muore Turista lombarda in val Vigezzo : Nella zona Pian dei Sali, oasi nel comune di Malesco, in val Vigezzo, una donna ha avvertito un improvviso malore e si è accasciata a terra, appena scesa dall’auto: la vittima è una 60enne di Vergiate (Varese) che stava per fare una passeggiata in Montagna. L'articolo Montagna: muore turista lombarda in val Vigezzo sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia a Roma - Turista cade da muretto Tevere e muore : Un volo di oltre 10 metri e lo schianto sulla banchina del Tevere davanti agli occhi della moglie. Tragedia ieri pomeriggio nel centro Roma, a due passi da San Pietro. Un giovane turista brasiliano è caduto da un muretto all'altezza dei giardini di Castel Sant'Angelo. Inutile la corsa in ospedale dove il 28enne è deceduto qualche ora più tardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Prati e della compagnia ...

