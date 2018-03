Tumori | il 35% è provocato da un' alimentazione non corretta

Tumori : il 35% è dovuto a cattiva alimentazione : In occasione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica, anche il mondo del calcio giocherà la sua partita contro i Tumori : le squadre di serie A e serie B, sabato 29 e domenica 30 marzo,...

Il 35% dei Tumori dovuto a un’alimentazione errata : ecco come “giocare d’anticipo” e prevenire il cancro seguendo semplici regole : Prenderà il via domani e proseguirà fino a domenica 25 marzo la XVII edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna che ogni anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori organizza per diffondere la cultura della prevenzione e sottolineare l’importanza che riveste l’adozione di un corretto stile di vita per combattere i tumori. Con il patrocinio del Ministero della Salute, di quello delle ...