Trovato corpo su una spiaggia Casertano

: #Venezia, trovato corpo mummificato in casa: il decesso risale a 7 anni fa - UnioneSarda : #Venezia, trovato corpo mummificato in casa: il decesso risale a 7 anni fa - gazzettanapoli : Trovato corpo di donna su spiaggia Mondragone, forse scomparsa 10 giorni fa. - kolombo_it : RT @HuffPostItalia: In una casa a Venezia è stato trovato il corpo mummificato di un uomo. Forse è del proprietario, cancellato dall'anagra… -

Il cadavere di una donna è stato risullaa Mondragone,comune del litorale. Si pensa a un suicidio. Accertamenti sono in corso per verificare l'identità della donna: si sospetta possa trattarsi di una 49enne di Giugliano (Napoli), scomparsa il 9 marzo scorso dalla frazione Maiano del comune di Sessa Aurunca (Caserta). Del caso si è occupato anche 'Chi l'ha visto?'. E' stata vista l'ultima volta uscire di casa per una passeggiata. Da alcune immagini si vede la donna avvicinarsi al fiume Garigliano.(Di lunedì 19 marzo 2018)