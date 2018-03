“Troppa coca” La confessione choc del cantante italiano sconvolge tutti | “Quando i tuoi

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) Ha fatto un successo enorme Clementino in questi ultimi anni, ma senza dubbio possiamo affermare che l’incoronazione vera e propria è avvenuta durante in Festival di Sanremo 2017 nella categoria Big con “Ragazzi fuori”. Ora però il rapper, stanco di tenersi tutto dentro, ha deciso di confessarei suoi dolori. “Sono uscito dalla comunità 15 giorni fa”, dice il rapper napoletano a Storie Digitali, il festival milanese organizzato da CultCity, diretto da Dikele Distefano e dedicato alle storie di successo del mondo del web, alla Fabbrica del Vapore a Milano. “È la prima volta che lo dico in pubblico, se non lo dico qui con voi ragazzi, dove?”. C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina”. Clemente Maccaro, questo il vero nome del rapper, come si legge su Dagospia racconta che un giorno non arrivò alla ...