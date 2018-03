Trony | a rischio 100 posti in Piemonte Frediani | M5S | | ' Subito un tavolo in Regione'

Trony fallisce e chiude 43 negozi in tutta Italia : a rischio 500 posti di lavoro : Guai per la famosa catena di elettronica di largo consumo che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società Dps, ha dovuto chiudere 49 dei negozi con ben 500 posti di lavoro a rischio. "Ora chiediamo un confronto con il Ministero allo Sviluppo economico".Continua a leggere

Trony in crisi - a rischio 500 lavoratori : Le vendite on line continuano a fare vittime nelle catene di distribuzione tradizionale. Qualche giorno fa negli Stati Uniti ha buttato la spugna 'Toys R Us'. Ieri in Italia hanno chiuso 43 negozi ...

Trony fallito - chiusi 43 negozi in tutta Italia : a rischio 500 posti di lavoro : Coas Trony. Le vendite on line continuano a fare vittime nelle catene di distribuzione tradizionale. Qualche giorno fa negli Stati Uniti ha buttato la spugna «Toys 'R Us» oggi in...

Fallisce Trony - a Bari a rischio 26 dipendenti : ... 'Invitiamo le istituzioni locali a creare le condizioni per la risoluzione della vertenza che inevitabilmente marca ancora di più il vero problema di una politica industriale che non ha nessuna ...

Trony verso la chiusura : lavoratori a rischio in tutta Italia : I dipendenti della catena Trony stanno percependo soltanto un quinto dello stipendio e l'azienda è alla disperata ricerca di un nuovo acquirente