Trono Over | l' ultima confessione dell' ex dama Anna su Giorgio Manetti

Uomini e Donne/ Domenico conquisterà Tina Cipollari? La storia con Chicco Nalli non è finita... (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Domenico pronto a conquistare Tina Cipollari, ma l'opinionista vive ancora a casa con l'ex marito Chicco Nalli (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:05:00 GMT)

“Giorgio Manetti non ha detto la verità”. Ora Anna Tedesco confessa tutto. Ha lasciato il Trono Over - quindi lo sfogo e i retroscena sempre taciuti in puntata. E no - il Gabbiano non ne esce bene… : Il trono over perde pezzi: Anna Tedesco, una delle protagoniste degli ultimi anni, ha deciso di abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi. In effetti gli ultimi tempi sono stati duri per la dama umbra. Senza tregua, perché accusata di continuo dai suoi stessi pretendenti, dagli opinionisti e pure da persone esterne a Uomini e Donne di avere una frequentazione per Giorgio Manetti- Stanca di difendersi, Anna ha mollato la ...

“Allucinante!”. Trono Over : Gemma Galgani umiliata. Questa volta Tina Cipollari ci è andata giù con la mannaia : altro che gavettone. L’opinionista di Uomini e Donne ha sferrato un agguato pazzesco : “È una violenta… ma come le è venuto in mente?”. Il web insorge : Sfilata di moda al Trono over, le protagoniste del parterre femminile sono state invitate nella punta del 16 marzo a interpretare una particolare qualità: la sensualità. Ogni dama chiamata in causa ha voluto dare il suo contributo. Anche Gemma Galgani ha partecipato, indossando lo stesso abito bianco di Sharon Stone in Basic Instinct. La cosa ovviamente ha lasciato tutti un po’ sorpresi, vista la differenza d’età e anche ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 16/03 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Tomas e Donatella seduti al centro dello studio. Tra i due procede bene ma la ragazza, nonostante l’interessamento e nonostante ci sia stato qualcosa tra i due, sembra essere ancora un po’ frenata. Nuova sfilata per il parterre femminile, il tema di oggi è “La sensualità” e la prima a sfilare è Ida con un lungo vestito di pizzo nero! Si prosegue con Gemma, vestita con un ...

Al Trono Over dama Donatella scarica Tomas dopo la notte d'amore. E Gemma insulta Giorgio - che non molla la sedia - : Il Trono over di ' Uomini e Donne ' è trash garantito: Tina Cipollari tira una torta in faccia a Gemma Galgani facendo infuriare i social, Donatella seduce e abbandona Tomas , Gemma imita Sharon Stone ...

“Tina vattene!”. Trono Over : guai per la Cipollari. Un eccesso di rabbia e di acredine incontrollabili stanno segnando il destino dell’opinionista di Uomini e Donne. Il suo comportamento nei riguardi di Gemma Galgani è diventato intollerabile : “È meglio se te ne resti a casa…” : Gelosie, antipatie e desiderio di primeggiare. Si può riassumere così il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne. entrata illo tempore come corteggiatrice, è poi passata al ruolo di tronista. Non avendo trovato il vero amore, ma avendo incontrato il favore del pubblico, la vamp di Ronciglione è poi traslata come una Madonna sullo scranno degli opinionisti e ormai sono anni che dice la sua sulle pene d’amore dei vari personaggi ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over : nuove conquiste per Giorgio Manetti e Sossio Aruta? (16 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 16 marzo 2018 in onda la terza parte del Trono Over. nuove conoscenze per Giorgio Manetti e Sossio Aruta? Ancora scontri in studio...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:55:00 GMT)