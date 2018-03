Triste storia di Mariam | l' italoegiziana morta era già stata aggredita da bulle

Palermo : nero cacciato da bar - Darawsha 'storia Triste che fa tornare a tempi bui' : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "E' una storia triste che mi ha molto amareggiato e che ci fa tornare a tempi bui. Pensavamo che le discriminazioni legate alle differenze di etnia e colore della pelle fossero cose di altri tempi, invece, con i fascismi che crescono stanno tornando in superficie". Adam

Palermo : nero cacciato da bar - Darawsha 'storia Triste che fa tornare a tempi bui' : Adam Darawsha, medico palestinese laureatosi a Palermo e primo presidente della Consulta delle Culture, l'istituzione che promuove la partecipazione politica delle comunità straniere nel capoluogo ...

“Non è giusto!”. Pino Daniele - succede a 3 anni dalla morte. Una vicenda controversa e complessa : finalmente la parola “fine” su questa Triste storia : Niente da fare, la cassazione ha deciso: niente assegno. Parliamo della turbolenta vicenda che vede come protagonisti gli eredi di Pino Daniele e l’ex moglie del cantante che aveva formalmente richiesto il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Insomma, per farla corta, la morte del coniuge fa cessare il rapporto coniugale e anche la causa intrapresa per il riconoscimento dell’assegno, non può ricadere sugli eredi. È questo ...

“Era solo un tatuaggio… ecco cosa è successo al mio bambino”. La Triste storia di Gabe. Un padre e un figlio uniti per la pelle e soprattutto pronti a tutto pur di stare insieme : anime gemelle spazzate via dal destino. Quello che ha patito il piccolo è terribilmente ingiusto : La storia di questo papà e del suo bambino aveva colpito il mondo intero. Gabe Marshall a soli 8 anni aveva un terribile tumore al cervello. A causa della malattia che lo stava lentamente uccidendo aveva dovuto subire un delicatissimo intervento chirurgico alla testa che gli aveva fatto perdere i capelli e lasciato una vistosa cicatrice a forma di ferro di cavallo. Per questo il padre Josh, 28enne originario del Kansas, aveva deciso di ...

