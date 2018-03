Treviso | non paga la loro vacanza a Praga | sorelle di 17 e 20 anni picchiano la mamma

Treviso - pestata a sangue dalle due figlie ventenni perché non vuole pagare le vacanze : Calci, pugni, minacce e anche un coltello da cucina puntato alla gola. Una violenza assurda, frutto di pochi minuti di pura follia. Vittima di questa brutale aggressione una madre di Castelfranco , ...

Scuola : assessore Treviso - revoca patria potestà non può basarsi sul 'sentito dire' : Treviso, 27 feb. (AdnKronos) - "Le preoccupazioni dell’assessore Donazzan sono anche le nostre. Non appena abbiamo appreso la notizia, abbiamo allertato la nostra polizia locale affinché, tramite la Procura, si informi sulle generalità delle persone coinvolte. Del resto Donazzan sa bene che le proce

L’amministrazione non sa dove trovare i maestri : il caso di Treviso : L’amministrazione di Viale Trastevere probabilmente non ha considerato a sufficienza le conseguenze della vertenza condotta contro i diplomati magistrali. Probabilmente non sa che non sono i lavoratori ad averlo, ma è lei stessa ad avere un problema. Ed è molto grosso se si guarda a ciò che succederà a settembre prossimo. Quello che succede a […] L'articolo L’amministrazione non sa dove trovare i maestri: il caso di Treviso ...

L’amministrazione non sa dove trovare i maestri : il caso di Treviso : L’amministrazione di Viale Trastevere probabilmente non ha considerato a sufficienza le conseguenze della vertenza condotta contro i diplomati magistrali. Probabilmente non sa che non sono i lavoratori ad averlo, ma è lei stessa ad avere un problema. Ed è molto grosso se si guarda a ciò che succederà a settembre prossimo. Quello che succede a […] L'articolo L’amministrazione non sa dove trovare i maestri: il caso di Treviso ...

Treviso - il 'giudice sceriffo' Mascolo vuole candidarsi. In un'intervista disse : 'Lo Stato non può proteggerci - giro armato' : Il magistrato 'sceriffo' vuole candidarsi alle prossime elezioni politiche. Angelo Raffaele Mascolo, giudice in servizio al Tribunale di Treviso, intende presentarsi con la lista di centrodestra 'Noi ...

CONTROLLORE PICCHIATO E CONDANNATO/ Treviso - il capotreno pronto al ricorso : “Non sono razzista” : Treviso, CONTROLLORE PICCHIATO e CONDANNATO: fece scendere dal treno passeggero senza biglietto. Ora potrebbe essere nei guai anche per abuso d'ufficio, ma lui si prepara a fare ricorso(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Treviso - in carcere per omicidio di una donna scrive in una lettera : 'Non esco neanche morto' : A dieci anni dal sequestro e dall' omicidio di Iole Tassitani , uno dei più efferati delitti che il Nordest ricordi, Michele Fusaro rompe il silenzio. Una decisione maturata attraverso una lunga ...