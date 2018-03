Bambino di Tre anni investito a Sesto : Un Bambino di tre anni investito a Sesto San Giovanni in via Modena. E' successo oggi pomeriggio attorno alle 19. Bambino di tre anni investito E' stato trasportato in ospedale in codice giallo il ...

Sarri : "Tre anni fa volevo Astori al Napoli" : 'Astori? Era uno dei nomi che avevo fatto appena sono arrivato a Napoli, ma poi non se ne è fatto nulla a causa di diritti d'immagine e sponsor'. Lo ha detto Maurizio Sarri durante la consegna del ...

Stupra una bimba per Tre anni : “Era sconvolta - si nascondeva dietro i suoi giocattoli” : Stupra una bimba per tre anni: “Era sconvolta, si nascondeva dietro i suoi giocattoli” Anthony Morgan, 42enne di Liverpool, aveva violentato un’altra bambina della stessa età della sua seconda vittima (sei anni) e per quell’orrore sta già scontando una pena a 18 anni di carcere. L’uomo avrebbe Stuprato la piccola per almeno tre anni.Continua a […] L'articolo Stupra una bimba per tre anni: “Era sconvolta, si nascondeva ...

Stupra una bimba per Tre anni : “Era sconvolta - si nascondeva dietro i suoi giocattoli” : Anthony Morgan, 42enne di Liverpool, aveva violentato un'altra bambina della stessa età della sua seconda vittima (sei anni) e per quell'orrore sta già scontando una pena a 18 anni di carcere. L'uomo avrebbe Stuprato la piccola per almeno tre anni.Continua a leggere

Nuovi tatuaggi di Zayn Malik Tre anni dopo gli One Direction : pura estetica o un inizio importante all’orizzonte? : Nuovi tatuaggi di Zayn Malik hanno mandato in visibilio i fan, e dato inizio alle teorie sul futuro discografico dell'ex membro degli One Direction. Il cantante, già ben ricoperto di tatuaggi su tutto il corpo, ha di recente postato alcune fotografie su Instagram, che ritraggono due Nuovi tatuaggi: un fiore sulla nuca, e un numero probabilmente simbolico sul collo. Non è chiaro a cosa possa riferirsi la rosa dietro la nuca, piuttosto il ...

Sanità - “tempi di attesa per una visita aumentati fino a 27 giorni in Tre anni. Ssn soccombe alla concorrenza del privato” : Sempre più lunghi i tempi di attesa per effettuare visite mediche nella Sanità pubblica, con una media di 65 giorni. A fronte dei 7 necessari per essere visitati nel privato. Quanto ai prezzi, nel privato “risultano mediamente abbastanza consistenti, ma in molti casi non molto distanti dal costo del ticket pagato nelle strutture pubbliche e private accreditate”. Risultato: “Il Servizio Sanitario Nazionale continua ad arretrare ...

Treviso - non paga la loro vacanza a Praga : sorelle di 17 e 20 anni picchiano la mamma : Due sorelle di 17 e 20 anni hanno minacciato con un coltello e picchiato la mamma che si era rifiutata di dare loro le credenziali della sua carta di credito per prenotare online la vacanza all'estero. Entrambe sono state denunciate per lesioni, mentre la vittima, una infermiera di 46 anni, è stata medicata in ospedale con sette giorni di prognosi.Continua a leggere

La foto più bella di Ben Affleck e Jennifer Garner (Tre anni dopo il divorzio) : Il figlio minore tra di loro, le teste che si sfiorano, i volti distesi. La foto più bella di Jennifer Garner e Ben Affleck a quasi tre anni d’annuncio di divorzio è questa. Gli attori, che hanno saputo archiviare difficoltà, presunti tradimenti, ombre e un periodo in rehab per Batman, in cui l’ex moglie andava a trovarlo ogni giorno, sono vicini più che mai, in una giornata davanti alla loro chiesa di Los Angeles, con i tre figli ...

Dopo 47 anni di cattività l'orca Lolita poTrebbe essere liberata grazie ai nativi americani : ... isolata da altri suoi simili e venga costretta a esibirsi in spettacoli da quasi cinquant'anni. Ora la speranza degli animalisti è affidata alla tribù Lummi che potrebbe essere legalmente ...

Ivan Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ AlTre polemiche : L'omofobia è... (Ballando con le stelle) : Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: voto "zero" per esibizioni e critiche alla coppia scatenano bufera "omofobia". Lo scontro con Tommaso Cerno: "non sono omofobo, ora basta"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:24:00 GMT)

Juventus-Napoli - 10 anni fa un distacco 'monsTre' : poi cambiò tutto : "Questa squadra è nata con me, altro che 1926. Ho comprato un pezzo di carta per 33 milioni di euro, il Napoli non esisteva più, se avessi voluto avrei potuto anche chiamarlo Partenope...". Alla ...

A Roma arriva la Formula E - Raggi : 'Grande evento - 60 milioni in Tre anni' : Tanto sport oltre alla corsa delle auto elettriche in uno dei circuiti di Formula E più tecnici al mondo: longboard , la versione maxi dello skate e una competizione podistica organizzata con la ...

Un giorno in Pretura : 30 anni di processi con Roberta PeTrelluzzi. Da stasera le nuove puntate : Un giorno in Pretura Trent’anni di cronaca televisiva tra aule di giustizia, arringhe, requisitorie, dibattimenti e sentenze. Un giorno in Pretura taglia lo storico traguardo dei tre decenni in onda e si attesta come il programma più longevo di Rai3. La trasmissione condotta da Roberta Petrelluzzi, che ha raccontato con immagini e testimonianze originali i principali casi giudiziari del Paese, tornerà stasera alle 23.55 per un nuovo ciclo ...

“Cresciuta in Italia - l’hanno uccisa menTre inseguiva i suoi sogni” : la morte orribile a 18 anni - massacrata senza pietà (e senza motivo) sotto gli occhi di tutti. Una storia che fa rabbia : Una fine orribile, un caso che non può non scatenare rabbia e indignazione. E che ha visto perdere la vita una ragazza che al nostro Paese era stata legata fin da bambina. Una morte, la sua, che ha fatto infuriare ancora di più gli utenti Italiani una volta emersi i suoi trascorsi nel Bel Paese. Sì perché Mariam Moustafa, di origini egiziana, era cresciuta a Ostia, a pochi passi dalla capitale. La giovane, 18 anni, ha perso la vita dopo ...