ilfattoquotidiano

: Travel Bass, da Reggio Emilia agli Usa con un’idea. Perché no? - Cascavel47 : Travel Bass, da Reggio Emilia agli Usa con un’idea. Perché no? - ilfattoblog : Travel Bass, da Reggio Emilia agli Usa con un’idea. Perché no? - Gionata Quercetani, 25 anni, nato e cresciuto a Sa… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Gionata Quercetani, 25 anni, nato e cresciuto a Sant’Ilario () è l’ideatore di: un modello di contrabo elettrico smontabile e portatile. L’occasione è arrivata mentre studiava Design all’Accademia di Belle Arti di Bologna, e nel frattempo lavorava anche in una bottega di liuteria a Parma. Un cliente chiese un modello di contrabbaso elettrico, e nonostante non fosse tra i modelli già proposti dalla bottega, Gionata si disse:no? Forse più casualmente che intenzionalmente, il primo modello viene sviluppato e prodotto con una cassa armonica, il che conferisce al contrabo elettrico un’alta qualità sonora. L’idea invece di rendere più agevole il trasporto dello strumento è nata dall’esperienza diretta a New York e Chicago, città di culto del jazz. Ospite da due musicisti professionisti americani, Gionata ha ...