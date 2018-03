Trattato di Caen | Farnesina | ' Il governo non sta cedendo acque territoriali'

Bufala Trattato di Caen o nuovo allarme nazionalista? Precisazioni tra Italia e Francia : Da alcuni giorni sta prendendo piede in Rete quella che in molti hanno prontamente definito "Bufala Trattato di Caen". In cosa consiste esattamente? Si tratta di una notizia che crea allarmismo tra coloro che sono sempre pronti a difendere valori nazionalisti, magari schierandosi contro decisioni politiche che sulla carta potrebbero dare meno peso all'Italia al cospetto di altri Paesi. In pratica, la fonte originale (un giornale sardo) afferma ...