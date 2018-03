Tragedia nel Napoletano : donna uccisa a colpi di pistola mentre accompagna i figli a scuola : Una donna è stata uccisa questa mattina a Terzigno. Secondo le prime ricostruzioni la donna, di nome Immacolata, è stata raggiunta da colpi di pistola mentre accompagnava i...

Il bimbo nella valigia del papà simbolo della Tragedia dei civili a Ghouta : 'Si tratta di un altro massacro e il mondo resta in silenzio', ha dichiarato Rami Abdel Rahman, a capo dell'Osservatorio con sede a Londra, alla Dpa.

“Vado via!”. Uomini e Donne : Tragedia nera. Al centro di nuovo Giorgio Manetti - ma Gemma non c’entra nulla : la dama che sta impazzendo (a sorpresa) è un’altra. Questa volta proprio lei è finita nel mirino e la spiata alla redazione l’ha messa con le spalle al muro : “Falsa - bugiarda” : A Uomini e Donne, soprattutto al trono over, non mancano i colpi di scena. in questi ultimi giorni sono andate in onda della puntate che stanno facendo molto rumore e tocca vedere se è per nulla. Questa volta nel mirino è finita Anna Tedesco che ha subito le accuse di Federica, un ex dama del programma di Maria De Filippi. in particolare, la redazione ha ricevuto un’interessante segnalazione in cui la donna ha avuto qualcosa di ...

Altri lutti nel mondo dello sport - dopo la Tragedia di Davide Astori : Il calcio, scosso dalla perdita di Davide Astori, perde altre giovani vite. Il 18enne Thomas Rodriguez, giocatore del Tours (nella serie B francese) è stato trovato senza vita nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 marzo nel suo letto. La morte è, quindi, giunta nel sonno così come è successo al capitano della Fiorentina. Morti anche in Italia nel mondo del calcio e del nuoto....Continua a leggere

New York - elicottero si schianta nell’East River/ Video - la precedente Tragedia del 2009 con 5 italiani morti : New York, elicottero precipita nell'East River: Video e ultime notizie, 5 morti nel freddo fiume Usa. Salvo solo il pilota che è saltato giù prima dello schianto. La simile tragedia nel 2009(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:25:00 GMT)

New York : Tragedia nell'East River - precipita un elicottero - 5 morti : La città di New York è nuovamente protagonista per una tragedia avvenuta nell'East River, lo stretto marittimo che separa Long Island dall'isola di Manhattan. Un elicottero che portava a bordo sei persone è precipitato nelle acque del famoso fiume newYorkese. Il bilancio è gravissimo: cinque morti e un superstite, il pilota. Lo schianto è stato ripreso da tante persone, che in pochi istanti hanno pubblicato le immagini sui propri profili ...

“Ho un tumore al cervello”. L’amata cantante confessa il suo male. Sale sul palco nel teatro sold out - canta ma dimentica le parole. Poi il malore - la corsa in ospedale e la terribile diagnosi : “Una Tragedia - stava combattendo anche contro il tumore al seno” : Tutto è iniziato durante un’esibizione. Nel corso di un concerto di fronte a una platea adorante ha iniziato a dimenticare le parole. Per un’artista di lungo corso come lei era una cosa stranissima. Poi dopo lo spettacolo un malore, il ricovero e poi la terribile diagnosi. Lorna Luft attrice e cantante statunitense, attiva in campo teatrale, televisivo e cinematografico, figlia di Judy Garland e del produttore Sid Luft e ...

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra Tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

“Una Tragedia immane”. Lutto nel mondo dello sport : muore a 17 anni mentre si allena. Il destino crudele ha voluto che il dramma si consumasse davanti agli occhi dei genitori. Il campione olimpico è scioccato : Nuovo Lutto nel mondo dello sport. Dopo la morte del calciatore Davide Astori, capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo mentre era in ritiro a Udine con la sua squadra che avrebbe dovuto giocare contro l’Udinese, una nuova tragedia si abbatte sul mondo dello sport. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, nel centro sportivo Delphinia. Un nuotatore di 17 anni, tesserato con la società Acquachiara Ati 2000 ...