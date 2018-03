Tra Pechino e Mosca nascerà ora anche una cooperazione militare?

STrappo degli Usa con la Cina : stop al dialogo economico con Pechino : MILANO - Nuova rottura tra Stati Uniti e Cina. Dopo i dazi introdotti su acciaio e alluminio , secondo quanto riporta Bloomberg, l'amministrazione Trump ha deciso di mettere fine al tradizionale ...

Le verità di Pechino sul Traffico internazionale di organi umani : I risultati, assicurano le autorità, ci sono: 'La Cina - spiega Wang - è seconda al mondo per la donazione e per trapianti di organi'. Tra il 2010 e il 2017 il numero di trapianti da donatori viventi ...

Tuffi - World Series Pechino 2018 : Tra i migliori del mondo anche Bertocchi-Verzotto : Cominciano a Pechino le World Series 2018 di Tuffi e questa è la prima di quattro tappe (Fuji, Montreal, Kazan le successive). Si tratta della dodicesima edizione di questa manifestazione e anche l’Italia, fin dal primo appuntamento in terra cinese, sarà protagonista. Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, infatti, sono presenti nella gara del sincro misto dai 3 metri. Lo scorso anno ai Mondiali gli azzurri hanno chiuso al settimo posto, ...

La valigetta nucleare di Trump e la rissa a Pechino : scontro Tra agenti segreti in Cina : È successo a novembre, durante la visita del presidente Trump, ma è stato rivelato solo ora. I cinesi cercavano di placcare l’ufficiale con la borsa dei codici

Pechino - lite Tra 007 Usa-Cina per la valigetta nucleare di Trump durante il suo tour in Asia : Il capo dello staff della Casa Bianca John Kelly e un agente dei servizi segreti si sarebbero azzuffati con funzionari della sicurezza cinese a causa della valigetta nucleare portata da Donald Trump ...

Il mio spetTrale capodanno a Pechino : A Pechino l’anno del cane è cominciato senza fuochi d’artificio per ridurre l’inquinamento. Dalle periferie, però, i fumi di zolfo sono arrivati, come in una vendetta dei migranti scacciati. Leggi

La sTrategia di Pechino per risolvere la sfida coreana : Per avviare la trattativa sul suo programma nucleare, bisogna accettare Pyongyang come interlocutore internazionale, osserva l’esperto cinese Tong Zhao. Leggi

Cina - treno in fiamme sulla Tratta Pechino-Shanghai : Cina, treno in fiamme sulla tratta Pechino-Shanghai Il convoglio si era fermato per un guasto elettrico. Continua a leggere L'articolo Cina, treno in fiamme sulla tratta Pechino-Shanghai sembra essere il primo su NewsGo.

Cina - treno ad alta velocità in fiamme sulla Tratta Pechino-Shangai : Attimi di paura per i passeggeri del treno G281 , quando sulla carrozza numero 2 è scoppiato all'improvviso un incendi o. Il convoglio si era fermato alla stazione di Dingyuan , nella provincia di ...