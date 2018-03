Torna “#SICDocet on tour” | per diffondere tra i giovani la cultura di una sessualità

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Il nuovo capitolo dionparte da Catania. Venerdì 23 marzo, dalle ore 10.00, l’Aula Magna della Facoltà di Medicina in Via Santa Sofia, 78 vedrà protagonisti studenti e relatori in un incontro dibattito dal titolo “CONTRACCEZIONE: SE LA CONOSCI NON LA EVITI”. Si tratta del primo di quattro appuntamenti che la SIC-Società Italiana della Contraccezione organizza quest’anno per informare isu cos’è la contraccezione oggi, su quando e come fare contraccezione e in modo davvero efficace per proteggere e proteggersi da gravidanze indesiderate e infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Le statistiche dicono che il 27% delle donne tra i 18 ed 54 anni non ha mai utilizzato un metodo contraccettivo e circa la metà di quelle sessualmente attive almeno uno. Perché? Oggi le opzioni contraccettive non mancano, anzi. Cosa e quanto ne sanno davvero donne e uomini di sesso, ...