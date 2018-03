Torino | ok dei revisori contabili al bilancio 2018-2020 Ma restano le prescrizioni della

Torino - omaggio dei tifosi da brividi per Davide Astori : omaggio da brividi da parte dei tifosi del Torino nei confronti di Davide Astori, morto qualche giorno fa prima della gara di campionato contro l’Udinese. La squadra di Mazzarri si prepara per la partita contro la Fiorentina, la squadra di Mazzarri sta attraversando un momento difficile ed è alla ricerca del riscatto, i viola nell’ultimo match hanno vinto contro il Benevento. Nel frattempo arriva un omaggio da brividi dei tifosi ...

L'ex manager di Thyssenkrupp Marco Pucci chiede la grazia a Mattarella. È uno dei condannati per l'incendio del 2007 nello stabilimento di Torino : Ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l'incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino, uccise sette operai. Marco Pucci sta scontando dal maggio 2016 la pena di sei anni e tre mesi di carcere.Nel giugno dello scorso anno aveva ottenuto la possibilità di svolgere un lavoro esterno con obbligo di rientro in cella alle 18.30. La notizia è stata confermata anche da uno ...

Beppe Grillo prova a ricucire con i dissidenti - ma resta il no dei 5 Stelle alle Olimpiadi di Torino : Torino non invierà oggi, come annunciato in un primo momento, la lettera con la manifestazione di interesse per le Olimpiadi invernali del 2026. È quanto emerge a poche ore dal Consiglio metropolitano chiamato ad esprimersi sulle mozioni a favore dell'evento, dopo che lunedì alcuni consiglieri M5S hanno fatto saltare il Consiglio comunale chiamato a discutere gli stessi temi.I pentastellati contrari a far tornare i cinque ...

Torino in festa : trionfo dei baby nel Trofeo Beppe Viola : Torino - Se la prima squadra attraversa un momento difficile, ci pensanoi baby a portare entusiasmo in casa Torino . Una grande soddisfazione infatti è arrivata per la società granata, che celebra il ...

Torino - suicida a 17 anni. La mamma : "Colpa dei bulli" : Torino, Michele Ruffino si è ammazzato lanciandosi da un ponte. Ora la madre denuncia. Insulti anche al funerale: dal vivo eri più brutto

Torino - “mio figlio suicida per colpa dei bulli”/ Video - appello della mamma : “eri deriso da tutti angelo mio” : Torino, "mio figlio si è suicidato per colpa dei bulli": Video, appello della madre in lacrime dopo il "volo" dal ponte di Alpignano. "Ti deridevano tutti angelo mio, cercavi solo un amico"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:47:00 GMT)

Torino - madre denuncia : 'Mio figlio suicida per colpa dei bulli' : Il 23 febbraio un 17enne, Michele Ruffino, si è lanciato da un ponte ad Alpignano, nel Torinese. Secondo la madre, il giovane si sarebbe ucciso perché vittima di bullismo. "Aveva problemi, faticava a ...

Linea Genova - Torino - Milano - modifiche al programma di circolazione dei treni : Genova - Importanti interventi infrastrutturali, propedeutici alla realizzazione della nuova Linea del Terzo Valico dei Giovi, sono in programma in alcuni fine settimana, a partire da sabato 10 marzo. ...

Torino : l’Arma dei Carabinieri al fianco di Città della Speranza con un doppio evento per la ricerca : Una tavola rotonda per raccontare le sfide che attendono la ricerca scientifica in campo medico, seguita da un concerto a scopo benefico della Fanfara. Con questo doppio appuntamento, in programma a Torino venerdì 16 marzo, l’Arma dei Carabinieri, con la Legione Allievi Carabinieri, rinnova il proprio sostegno a favore di Fondazione Città della Speranza, onlus veneta che da oltre vent’anni finanzia la diagnostica e la ricerca scientifica ...

Pomigliano d'Arco - dietro il boom dei 5 Stelle la fine del sogno di una Torino del Sud : dietro al boom del Movimento 5 Stelle a Pomigliano, paese natale di Luigi Di Maio, c'è la fine del sogno di essere la Torino del Sud Italia. È questa l'analisi di Lucia Annunziata pubblicata sul quotidiano la Stampa.Nelle cronache recenti il paese viene spesso descritto con il termine «periferia» e in questa scelta delle parole si misura tutta la distanza che il ceto intellettuale ha maturato con il territorio. Forse ...

Elezioni - i congedi elettorali dei dipendenti del trasporto pubblico bloccano le città : disagi a Venezia - Napoli - Roma e Torino : Da Venezia a Napoli, passando per Roma e Torino: città bloccate a causa troppi i congedi elettorali per scrutatori e rappresentanti di lista tra i dipendenti delle aziende di trasporto. E se nella Capitale il Codacons ha già annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti del Lazio affinché apra una indagine sul caso, nel capoluogo campano l’assessore comunale ai Trasporti Mario Calabrese si è sfogato su Facebook, dando la colpa ai ...

Torino - l'urlo dei tifosi contro squadra e società : 'Ora basta. Pretendiamo progetti concreti' : Torino - I tifosi granata sono stanchi di parole e promesse, di proclami e obiettivi falliti a metà stagione. Dalla partita contro il Crotone, società e squadra sono chiamate a rispondere ...

Torino - l'anagrafe dice no alla trascrizione dell'atto di nascita dei gemelli di due papà : Un ufficio del Comune di Torino ha negato la trascrizione dell'atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini con il sistema della gestazione per altri: l'atto era già stato ...

Torino - alta tensione - pesante striscione dei tifosi granata : “ci siamo rotti i coglioni” : Continua il momento negativo da parte del Torino, seconda sconfitta consecutiva per i granata, dopo quella contro la Juventus è arrivato il ko anche con il Verona, battuta d’arresto che non è andato giù ai tifosi. Nel mirino principalmente la dirigenza ma anche i calciatori, nelle ultime ore all’esterno del Filadelfia è stato esposto uno striscione durissimo: “Solo chiacchiere e illusioni, ci siamo rotti i coglioni”. I ...