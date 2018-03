Todis Lido di Ostia Futsal A2 | Matranga crede ai play off

Todis Lido di Ostia Futsal - Bacoli : “Un bel passo verso i play off” : Roma – Il Todis Lido di Ostia Futsal “vede” i play off. La formazione di mister Roberto Matranga è veramente a un passo dal conquistare... L'articolo Todis Lido di Ostia Futsal , Bacoli : “Un bel passo verso i play off” su Roma Daily News.

Todis Lido di Ostia-Cristian Barletta 5-2 : La cronaca- Cristian in campo con un quartetto latino davanti a Capuano: Sergio Tomas, Paganini, Zala e Anos. Pronti, via e la sblocca Renoldi per i padroni di casa. Il Cristian prova a reagire con ...