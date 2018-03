Tir con bombole di acetilene e di ossigeno si ribalta sull’A1 | chiuso tratto Roma-Orte

Tir con bombole si ribalta - chiuso tratto Roma-Orte : code in entrambe le direzioni : Lunghe code si stanno formando sull'autostrada A1, Milano-Napoli dove il tratto tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni è stato chiuso dopo il ribaltamento di ...

E Pechino richiama lo “zar anticorrotti” per gesTire il confronto con l’America : Mentre le relazioni tra Cina e Stati Uniti rischiano di avvitarsi in una guerra commerciale, Pechino richiama al centro della vita politica l’uomo di cui Xi Jinping più si fida. Con un solo voto contrario su quasi tremila delegati, l’assemblea legislativa cinese ha nominato Wang Qishan vice-presidente della Repubblica popolare. Il pensionamento del...

Salvini : "Ho parlato con Di Maio - facciamo riparTire il Parlamento | Governo con M5s? Nulla è impossibile" : Il leader della Lega apre ai pentastellati da Barbara D'Urso: "Andro' in Parlamento dicendo:vogliamo cancellare la Fornero, ridurre le tasse, chi ci sta?Su questi punti, chi ci sta, chi ci segue?".

Salvini : ho parlato con Di Maio - vogliamo far parTire il Parlamento : Matteo Salvini ha parlato al telefono con Luigi Di Maio, leader del M5s. Lo rende noto lo stesso segretario della Lega. "Ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del ...

Di Maio : confronto sui presidenti "entro domenica senTirò tutti i leader". Paletti sulle Camere : ... E ha proseguito: "Questo è un grande momento di aggiornamento per tanti settori imprenditoriali del nostro Paese e la mia presenza qui sta a ricordare a tutto il mondo quanto è grande l'Italia e ...

Vince 86 mila euro ma non li riTira : corsa contro il tempo per trovare il fortunato : Il tempo sta per scadere. A Concesio, paesino di 15mila abitanti in provincia di Brescia, un “fortunato” giocatore (fortunato ancora per poco) ha vinto 86mila euro al SuperEnalotto ma non è mai passato a...

Controllo contro giuda in stato d'ebrezza - riTirate 10 patenti nel chietino : Chieti - Patente di guida ritirata per oltre un anno, perdita di 10 punti e denuncia: sono le sanzioni cui andrà incontro un 27enne della provincia di Chieti che la Polizia Stradale ha sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Fermato nelle prime ore di stamani, nell'ambito di controlli finalizzati a prevenire la guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, e sottoposto alla prova dell'etilometro, ha rivelato un tasso ...

Stefania Rocca e Marcello Nuzio/ Video : l'attrice si riTira dopo l'infortunio? (Ballando con le stelle) : Stefania Rocca torna questa sera a Ballando con le stelle 2018 al fianco del ballerino Marcello Nuzio: quale sarà il verdetto dopo l'infortunio dell'ultima puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra : "Voglio giocare e diverTirmi" : Massimiliano Morra, protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, in una lunga interivsta al settimanale Mio, in edicola questa settimana, ha rivelato di essere al settimo cielo per questo inedito impegno che lo sta facendo conoscere, dal grande pubblico, come artista a tutto tondo: A me stesso di riuscire anche a ballare, perché è una disciplina per me nuova, con la quale non mi sono mai cimentato prima, quindi di mettermi ...

Dazi - Ue al contrattacco : ecco i prodotti americani sotto Tiro. Parte la consultazione con le imprese : Un questionario sul web e un elenco di importazioni dagli Stati Uniti lunga 10 pagine, per un controvalore complessivo di 6,4 miliardi di euro: Bruxelles affila le armi. Il commissario al commercio Ue Cecilia Malmstroem porterà la lista dei prodotti a Washington la settimana prossima, quando dovrebbe incontrare il ministero al Commercio Usa Wilbur Ross per cercare di ottenere l’eventuale esenzione dell’Unione Europea dai Dazi ...

Scicli - Rg - : gesTire i conflitti in azienda - seminario con Antonella Frigato : Questo metodo professionale, nato nel mondo dello sport e del business ma che si sta sempre più diffondendo anche in altri settori, consente alle persone e ai gruppi di acquisire consapevolezza dei ...

Il S dTirol espugna Vicenza con una rete di Sgarbi : La cronaca Allo stadio 'Menti' mister Zanetti, uno degli 'ex' della partita, non può disporre dell'infortunato Zanchi né dello squalificato Frascatore, con quest'ultimo sostituito sulla fascia ...