ideegreen

: Tipi di siepe fiorita: Tipi di siepe diversi per esigenze diverse ma anche per differenti climi in cui… - naturaeambiente : Tipi di siepe fiorita: Tipi di siepe diversi per esigenze diverse ma anche per differenti climi in cui… -

(Di lunedì 19 marzo 2018)didiversi per esigenze diverse ma anche per differenti climi in cui le vogliamo coltivare. Non basta dire che ci serve una, è necessario capire cosa ci aspettiamo da queste piante, se una protezione per il nostro giardino verde e fiorito tutto l’anno oppure una barriera che blocchi sguardi indiscreti, se una recinzione antiladro oppure solo una separazione estetica, pro forma, senza alcuna pretesa di fermare sguardi e persone. (altro…)diIdee Green.