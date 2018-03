Tina Cipollari tronista Uomini e Donne | poeti e marinai per l’opinionista

Uomini e Donne/ Domenico conquisterà Tina Cipollari? La storia con Chicco Nalli non è finita... (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Domenico pronto a conquistare Tina Cipollari, ma l'opinionista vive ancora a casa con l'ex marito Chicco Nalli (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina Cipollari e il gesto shock : il web non perdona (Trono Over) : Uomini e Donne, le ultime Anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma (video) : Dopo (ormai) 3 anni di litigi continui tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, cominciati verbalmente e proseguiti a colpi di sfilate, imitazioni a suon di star internazionali del calibro di Rihanna e Amanda Lear; per non parlare delle sfide culinarie che hanno sfamato mezzo studio di Uomini e Donne, arrivano i grandi colpi di scena dalle due protagoniste della trasmissione condotta da Maria de Filippi.L'antefatto, nella puntata odierna si sono ...

“Allucinante!”. Trono over : Gemma Galgani umiliata. Questa volta Tina Cipollari ci è andata giù con la mannaia : altro che gavettone. L’opinionista di Uomini e Donne ha sferrato un agguato pazzesco : “È una violenta… ma come le è venuto in mente?”. Il web insorge : Sfilata di moda al Trono over, le protagoniste del parterre femminile sono state invitate nella punta del 16 marzo a interpretare una particolare qualità: la sensualità. Ogni dama chiamata in causa ha voluto dare il suo contributo. Anche Gemma Galgani ha partecipato, indossando lo stesso abito bianco di Sharon Stone in Basic Instinct. La cosa ovviamente ha lasciato tutti un po’ sorpresi, vista la differenza d’età e anche ...

Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma Galgani (VIDEO) : Uomini e Donne: nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E proprio sul finire della trasmissione l’opinionista Tina Cipollari ha fatto un gesto, che ha lasciato tutti di stucco, Maria De Filippi e Gianni Sperti compresi. Cosa è successo? In pratica ha tirato una torta in faccia alla dama di origini torinesi Gemma Galgani. Tuttavia quest’ultima non se ...

“Tina vattene!”. Trono Over : guai per la Cipollari. Un eccesso di rabbia e di acredine incontrollabili stanno segnando il destino dell’opinionista di Uomini e Donne. Il suo comportamento nei riguardi di Gemma Galgani è diventato intollerabile : “È meglio se te ne resti a casa…” : Gelosie, antipatie e desiderio di primeggiare. Si può riassumere così il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne. entrata illo tempore come corteggiatrice, è poi passata al ruolo di tronista. Non avendo trovato il vero amore, ma avendo incontrato il favore del pubblico, la vamp di Ronciglione è poi traslata come una Madonna sullo scranno degli opinionisti e ormai sono anni che dice la sua sulle pene d’amore dei vari personaggi ...

VALTER E FEDERICA/ Uomini e Donne - storia finita e critiche di Tina Cipollari : il web nota un dettaglio : Al trono over di Uomini e Donne la conoscenza tra VALTER e FEDERICA è giunta al capolinea? Per la dama il rapporto con il cavaliere è "troppo freddo". Chiuderà la conoscenza?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:55:00 GMT)

Domenico - Uomini e Donne / Video - un tango sensuale con Tina Cipollari : "Ma è lì per ballare o per l'amore?" : Bufera di critiche per Maria De Filippi dopo il siparietto del cavaliere Domenico, che ha baciato Tina e Gemma, in una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Gemma Galgani nuova opinionista? Il brutto gesto di Tina Cipollari Video : #Uomini e donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi [Video], regala ai telespettatori più accaniti fervidi momenti di puro gossip. Le avventure, o a volte disavventure, dei vari protagonisti riescono a tenere alto il livello di ascolti nonostante si tratti di una trasmissione alquanto datata. Le puntate più accese risultano sempre quelle del trono over, soprattutto, a causa dei numerosi dissapori tra #Gemma Galgani, esponente ...