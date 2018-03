Tim | Elliott ' Non vogliamo smantellare l' azienda'

Elliott ribatte alle accuse francesi : "Non vogliamo smantellare Tim " : La guerra di posizione sul campo di Tim fra Vivendi e Elliott in vista dell'assemblea del 24 aprile è solo all'inizio. Il gruppo di tlc oggi guidato da Amos Genish convocherà un cda forse giovedì o ...

Tim : Elliott respinge accuse Vivendi : MILANO, 17 MAR - Il fondo Elliott respinge le accuse di Vivendi di voler smantellare Telecom e di muoversi in una logica di breve termine. Solo per realizzare lo scorporo, la definizione del quadro ...

Tim - Elliott supera il 5% e attacca : "Vivendi è in conflitto di interesse" : La tentazione dei fondi: revocare solo de Puyfontaine e altri due consiglieri A stretto giro, dopo l'avviso di sfratto per 6 consiglieri targati Vivendi, il fondo Elliott rende pubblica la sua ...

I cinque obiettivi del fondo Elliott nella grande partita di Tim : Guida ragionata ai punti sollevati dal fondo attivista di Paul Singer. Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, scorporo della rete, cessione di Sparkle, ritorno al dividendo e trasformazione della società in una public company sono i cinque obiettivi di Elliott ...

Tim - Elliott lancia sito per spiegare strategia : Transforming Tim .com : Milano, 16 mar. , askanews, Www.transformingTim.it. La battaglia di Elliott per Telecom passa anche dal web. Assieme alla lettera-manifesto rivolta agli azionisti del gruppo di tlc, il fondo attivista ...

Tim - il fondo Elliott ha più del 5% e accusa Vivendi di conflitto di interessi. I francesi : “Vuole destabilizzare” : Il fondo Elliott accusa Vivendi di essere in conflitto d’interesse nel caso Telecom Italia (Tim) per via dello scontro in atto fra Vivendi e Mediaset su Premium. Da Parigi, il gruppo guidato da Vincent Bolloré si chiede perché mai dovrebbe tener conto delle osservazioni “di un fondo avvoltoio, ben noto per le sue iniziative di breve respiro e che detiene il 3% delle azioni Telecom più altri strumenti finanziari non ben identificati”. Con ...