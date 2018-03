“Ti prendi questo” Ballando con le stelle L’incredibile gesto di Gessica Notaro all’ex

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) Ha fatto il suo debutto il televisione e per lei è stato un vero e proprio successo.ha conquistato il cuore dei telespettatori di ”con le”, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, e da quando è salita sul palco insieme al suo maestro, Stefano Oradei, è arrivata la vera rivincita. Una rivincita nei confronti di Edson Tavares, il capoverdiano suo ex fidanzato che il 10 gennaio del 2017 l’ha sfregiata con l’acido mentre rientrava a casa. “Non ti nego che un pochettino è anche il senso di rivincita… Tu volevi farmi richiudere in casa? Scusa, ‘chapa l’umbrela”’, ha dettoal suo compagno d’avventura di ‘con le’, Stefano Oradei, durante le prove. La frase è ovviamente riferita al suo ex e q quel terribileche le ha cambiato ...