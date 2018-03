Thom Yorke ha annunciato due concerti in Italia

Ufficiali i concerti di Thom Yorke in Italia nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita : I concerti di Thom Yorke in Italia nel 2018 sono finalmente Ufficiali. Dopo gli rumors che si sono ricorsi negli ultimi giorni, quelli che davano per certa la sua presenza in Italia, l'artista dei Radiohead può finalmente dire di essere pronto per la calata nel nostro Paese con una data a Firenze e una a Milano, in programma per il mese di maggio 2018. Previsto anche un concerto di apertura, con Oliver Coats come Special Guest. I due concerti ...